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«Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном

15 мая 2018 11:41
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Новости Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона продолжились в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном-1

Здесь стороны еще раз подтвердили взаимную заинтересованность в развитии партнёрства. Таджикистан был и остается последовательным сторонником укрепления взаимоотношений с Беларусью – это подчеркнул Эмомали Рахмон. В свою очередь, Александр Лукашенко обратил внимание на положительную динамику торговых отношений. В 2017 году товарооборот превысил 42 миллиона долларов. И с начала 2018 тенденция роста продолжается. 

Президент Беларуси о визите в Таджикистан: «Я здесь для того, чтобы укрепить наши связи» 

«Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Особенно приятно, что в течение рабочей недели в Таджикистане состоится ряд крупных мероприятий, посвященных Беларуси. Среди них – национальная выставка и второй Международный бизнес-форум «Беларусь – Таджикистан – Афганистан». Это предложение было Эмомали Шариповича в Минске, когда мы там были, провести здесь мощнейший форум и пригласить представителей ведущих компаний, бизнесменов соседних государств, особенно соседних государств: Афганистана, Узбекистана, даже с Пакистана приехали бизнесмены. Это очень хорошее мероприятие, ну просто прекрасное мероприятие, ради этого стоило бы не один раз приехать в Таджикистан.

«Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном-7

Мы готовы серьезно работать в Таджикистане, создавать с вами совместные производства и работать на весь регион. Мы еще много найдем направлений для нашего сотрудничества. Главное, что у нас есть доверие друг к другу. У Беларуси к Таджикистану, у Таджикистана к нашему государству. И это та основа, на которой мы можем строить отношения.

По окончании переговоров во Дворце нации стороны подписали ряд документов для развития сотрудничества в различных сферах. В Душанбе пройдет открытие Национальной выставки Беларуси. Церемония пройдет с участием Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона.

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Фотофакт

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