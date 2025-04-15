От покупки голосов до прямых оскорблений – что известно о выборах в Польше? Анализ политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Несмотря на то, что Президент в польской системе не имеет большого веса, выборы – это такое вскрытие гнойника, когда поляки сами и от души ругают свою систему. Поэтому белорусам полезно понаблюдать и сравнить. И вот на президентских выборах в Польше прошли первые дебаты, по которым можно более-менее точно определить рейтинг кандидатов. Пока что фаворит выборов – мэр Варшавы Тшасковский, который идет от правящей коалиции. У него ровно треть голосов, к слову, удивительно, но это меньше, чем было до начала избирательной кампании. Причин тут две. Во-первых, Тшасковский представляет власть, а значит весь негатив и все ошибки правительства Туска, например, рост цен, который составил рекордные 6,7 % по прошлому месяцу, бьют по нему как по кандидату от власти. Поэтому главная угроза для Тшасковского не соперники (Польша расколота пополам уже 20 лет, и кандидатов выбирают по принципу «свой-чужой»). А внутренние и внешние ошибки правительства. Например, накануне выборов Сейм по предложению одного из кандидатов – Менцена, у него пока третье место – решил сократить расходы на здравоохранение. Понятно, что пока ты молод и здоров, юному избирателю кажется хорошей идеей не отдавать деньги из зарплаты на медицину. Но понятно, что польских пенсионеров это наоборот, пугает и бьет по рейтингу.

Андрей Лазуткин:

Забирают всегда на рубль, а взамен дают на копейку. И чтобы подсластить пилюлю сворачивания социалки, которая вся идет на военные расходы, Туск пытается разово подкупить избирателей. Накануне выборов началась раздача денег под видом пасхальных и прочих премий и выплат в бюджетных коллективах. Когда-то Туск обвинял в этом прошлую власть, но ничто не ново под луной. Самое простое – купить голоса, тем более, когда деньги не свои, а бюджетные. Вторая причина падения рейтинга Тшасковского в том, что Туск находится у власти в коалиции. Все его союзники тоже пошли на выборы и все говорят одно и то же: «как мы любим Евросоюз». То есть база кандидата от власти размывается. Более того, им же всем тоже надо что-то критиковать. И вот спикер Сейма Шимон Головня предложил запретить в польских школах мобильные телефоны, потому что главная проблема в стране, как он считает – это суициды, в том числе детские. Поэтому когда ребенку предлагают учиться в Польше, подумайте, насколько это агрессивная среда. Травля в школе с помощью телефона происходит уже не только во время уроков, а 24/7, и если польского ребенка, который знает язык и может попросить защиты, доводят до суицида, то ребенку-иностранцу никто вообще помогать не будет. Вот такие интересные вещи мы узнаем благодаря выборам. Школьницу избивали за то, что она белоруска! Как семья уехала в Польшу на заработки, но столкнулась с буллингом.

Андрей Лазуткин:

Польской оппозиции в этом плане легче. Ими на дебатах была выбрана самая простая тема: раз вы все сторонники Евросоюза, значит, вы за голубых или сами голубые. Прямо в эфире дебатов Тшасковскому подарили черную, вернее, радужную метку – флажок ЛГБТ. Правда, простоял он недолго, его забрала себе другая женщина-кандидат, потому что в лагере власти идет борьба, кто же там самый европейский политик. Кстати, это ярко показывает, как сказал наш Президент, что это конъюнктурщики. То есть карьеристы. Им не важно, что будет с транзитом товаров через белорусскую границу и сколько будет стоить газ для Польши. Главное, чтобы тети, дяди и геи в Брюсселе и Вашингтоне их хвалили за правильную антибелорусскую и антироссийскую риторику. Но если нелюбовью к русским в Польше никого не удивишь, то новые свежие нотки в кампании – это антиукраинские заявления. Пока лагерь власти соревнуется между собой, кто больше поддерживает Зеленского и сколько ему надо дать оружия, то лагерь оппозиции – а это все правые кандидаты – говорят о том, что украинцы агрессивные нахлебники, не уважают поляков и поэтому хватит их кормить.

Андрей Лазуткин:

И эта точка зрения популярна у простых граждан, потому что только в Германии можно сидеть на пособии и ничего не делать. В Польше украинцам надо много и усердно работать, примерно за половину стоимости польского рабочего, а тут еще и украинское зерно обвалило рынок. Поэтому украинская диаспора не хочет соблюдать польские законы и перебивается легкими нелегальными заработками, связанными с транзитом, городской преступностью, машинами. Все это плюс бытовые моменты создают у поляков ксенофобию. Как сказал кандидат Гжегож Браун, «некоторые уже стали укрополяками и хотят, чтобы это была не Польша, а Бандеростан». На самом деле поляки помнят и Волынскую резню, и сохраняют претензии на город Львов, который открыто называют «польским мястом», но тут как раз ничего нового – разные националисты между собой никогда не уживаются. Точно так же польские правые не любят немцев, литовцев и вообще всех соседей. Хороший у них только Трамп. Другой вопрос, что антиукраинская риторика она, скорее, про иждивенчество и наглость Киева, а не про то, что надо завершать военный конфликт. Но и тут тоже есть лукавство. На словах все кандидаты за Польшу для поляков, а в реальности 90 % населения согласны, что иностранцы должны работать на грязных работах. По опросам, мигранты уже есть в окружении примерно 40 % поляков – так что здесь им и хочется, и колется, а значит, будет и почва для постоянного внутреннего национального конфликта.

Андрей Лазуткин:

Но удивляет другое – это отсутствие в повестке прагматизма. Никто из кандидатов не говорит, что в Польше сегодня самая дорогая в ЕС электроэнергия и что с этим делать. Может быть, это потому, что поляки национализировали активы Газпрома во время СВО, польский участок «Ямал-Европа», и теперь будут без дешевого газа в обозримой перспективе? Но вместо того, чтобы искать корень проблем, поляки массово готовятся закупать генераторы и ожидают отключений электроэнергии уже в этом году. В стране не хватает мощностей генерации, а по расчетам, к 2030 году дефицит составит от 8 до 10 тысяч МВт, это как 2-3 Островецкие АЭС по мощности. Но вместо того, чтобы дружить с нами и строить энергомост, Польша закупает танки и «HIMARS» против нас. То есть избиратель заплатит и за генератор, и за солярку, и за ВПК, и за дорогой газ – но ведь ничего этого в повестке выборов нет. Зато есть другой принцип: надо скандалить и поливать друг друга грязью, иначе народ не поймет. Поскольку страна расколота пополам, то любой политик, даже самый сдержанный, находится в ловушке: если он не нападает на оппонента, то его лагерь перестает его поддерживать. Если уж совсем коротко, каждая кампания идет по принципу «сам дурак».