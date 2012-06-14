Визит президента Республики Башкортостан в Минск 14-15 июня 2012 года

Новости Беларуси, Минск. Официальная делегация Башкортостана прибыла в Минск 14 июня. Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов встретился с Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Мы должны быть нацелены на выпуск совместного продукта, востребованного не только в Вашей республике, но в перспективе и в третьих странах. Это особенно актуально в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства, которые открывают новые возможности для развития этих направлений. Важным и перспективным направлением может стать взаимодействие в научно-практической и инновационной сферах. Особенно в таких областях, как машиностроение, энергосбережение, медицина, молекулярная биология, информационные технологии.

Рустэм Хамитов, Президент Республики Башкортостан Российской Федерации:

Мы свой рабочий день начали с того, что посетили одно из предприятий. Очень интересно: оно выпускает троллейбусы, трамваи, электропоезда. И мы уже наметили варианты кооперации — это тоже будет хороший интересный шаг в части создания совместного производства.

Нам нужно модернизировать и Уфу, и близлежащие города — модернизировать электротранспорт. По сельскому хозяйству: мы купили у вас технологии по картофелеводству, и технику покупаем, и семена покупаем, хранилища делаем по вашей технологии. Большой фронт работ просматривается.

Если есть схожий партнёр на Западе, преимущество всегда будет иметь Беларусь.

Товарооборот Беларуси с Башкортостаном за прошлый год вырос почти вдвое. Это 1,5 миллиарда долларов. Хотя есть и небольшой дисбаланс: мы импортируем углеводородное сырье, нефтепродукты, а на экспорт отдаем бытовую технику и продукцию машиностроения — пока не в таких больших партиях, как хотелось бы. Этот нюанс стороны договорились устранить, тем более, что экономика Башкортостана в этом заинтересована.Этот регион активно развивается, осваивает территории Приуралья. И заинтересован не только в поставках техники, но и в комплексе белорусских услуг — от строительства жилья до биотехнологий в сельском хозяйстве.

Белорусской делегации гости предложили изучить все перспективные направления на месте. И пригласили в гости лично Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рустэм Хамитов, Президент Республики Башкортостан Российской Федерации:

Зная Вашу любовь к хоккею, к спорту, мы приглашаем Вас на молодёжный чемпионат мира, который будет в декабре в Уфе. Кроме того. У нас будут Всемирные детские игры. И мы хотели бы, чтобы ваши ребята к нам приехали.

16 июня делегация Башкортостана посетила легендарную Брестскую крепость: гости возложили цветы к Вечному огню и осмотрели экспозицию музея обороны Брестской крепости. Далее делегация перешла к практической цели визита, побывав на одном из ведущих агропредприятий области.