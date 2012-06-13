Мясникович: Беларуси необходимо совместно со странами Европы создавать интернациональные научно-технические и образовательные центры

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович на встрече с представителями иностранных научных организаций и Национальной академии наук заявил, что Беларуси необходимо совместно со странами Европы создавать интернациональные научно-технические и образовательные центры.

Михаил Мясникович, премьер-министр республики Беларусь:

Сегодня, когда экономики многих стран находятся в достаточно сложном положении, от науки, от ученых ждут новых проектов, новых идей. В настоящее время ожидания повышенные. И хотелось бы, чтобы они реализовывались в максимально короткие сроки.

Роберта Д’Алессандро, профессор Королевской академии наук Нидерландов:

Если мы хотим быть конкурентоспособными, если мы хотим решать проблемы, которые перед нами стоят, нам нужны фундаментальные науки. Без фундаментальных наук мы не сможем достичь каких-либо инноваций. Нам необходимо делать очень серьезные инвестиции в науку.

Момир Джурович, президент Академии наук и искусств Черногории:

Необходимо развивать сотрудничество между Академиями наук Восточной и Юго-Восточной Европы. И у нас есть большое количество проектов, которые на предстоит реализовать.