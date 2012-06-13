Министр внутренних дел Беларуси прокомментировал вопрос об амнистии «для так называемых "политических заключенных"»

Новости Беларуси. В обществе широко обсуждают амнистию к 3 июля, которая станет 12-й в истории суверенной Беларуси. На свободу смогут выйти около трех тысяч заключенных и ещё почти четырем тысячам срок наказания будет сокращен. В целом, это почти треть граждан, которые находятся в тюрьмах и колониях.

В Беларуси за последний год уровень преступности снизился на 12 процентов. И, по мнению экспертов, нынешняя амнистия не должна отрицательно сказаться на криминогенной обстановке, ведь коснется только тех, кто не представляет опасности для общества и может принести пользу государству.

Под амнистию, в частности, попадут осуждённые по «экономическим» статьям. Выйти на свободу они смогут, отбыв часть наказания и погасив причиненный ущерб. Второе нововведение нынешней амнистии — сокращение срока осужденным по отдельным «коррупционным» статьям.

Сейчас в МВД Беларуси определяют точное количество осужденных, которые попадут под амнистию. Оно зависит от возврата долга государству. Амнистия будет применяться в течение полугода, поэтому времени на погашение ущерба будет достаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Существуют ограничения, ввиду которых не может быть применен закон об амнистии. Это нарушение режима отбывания наказания, это и не возмещение материального вреда и так далее. Что касается так называемых «политических заключенных», которых у нас, безусловно, нет и не может быть, ни один закон не лишает любого гражданина, находящегося в местах лишения свободы, ходатайствовать о помиловании. И такой механизм предусмотрен.