К 3 июля в Беларуси может быть амнистировано около 7600 человек

Новости Беларуси. К Дню Независимости в Беларуси будет объявлена амнистия. 12 июня президент Александр Лукашенко рассмотрел законопроект, который поручил разработать во время послания белорусскому народу и Парламенту.

Ожидается, под амнистию попадут около 7 600 человек. Речь о людях, которые не представляют опасности для общества и государства. В частности, это граждане, которые занимались хозяйственной деятельностью и впервые совершили преступление. Отбыв часть наказания и погасив причиненный ущерб, они могут быть амнистированы. Глава государства затронул и тему женщин — матерей, беременных и несовершеннолетних, которые отбывают наказание.

При этом президент подчеркнул: никакой политики здесь быть не должно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я убежден, что амнистия – это реальное проявление гуманизма со стороны государства к оступившимся лицам. Та мера, которая позволит этим гражданам стать на путь исправления и адаптироваться к социальной среде.

Я убедительно требовал и просил при подготовке этого законодательного акта очень объективного, справедливого подхода, лишенного всяких частных амбиций и протекционизма. Все должно быть честно. Для этого нужно определить критерии. Согласно им мы должны действовать. Кто попадет под амнистию по данным критериям, тот должен выйти на свободу, или для него срок отбывания наказания должен быть сокращен. И натягивать туда, вопреки этим критериям, людей, которые не должны выходить, в том числе по каким-то политическим мотивам, ни в коем случае нельзя.

В то же время нам не нужно, чтобы очередная амнистия привела лишь к формальной «разгрузке» мест заключения и тем более к выходу на свободу лиц, склонных к рецидивам. Такие люди должны отбывать наказания там. Столь же категоричной должна быть позиция в отношении тех, кто не погасил причиненный ущерб и нарушает порядок отбывания наказания либо вообще находится в розыске.

Мы проводим амнистию в нашем государстве и для нашего общества. Это и сигнал обществу, и поощрение заключенных. Никакой политики здесь быть не должно.

Эта амнистия будет 12 в истории суверенной Беларуси. Последняя была объявлена два года назад в канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда освободили из тюрьмы около 2,5 тысяч человек. Для 8,5 тысяч осужденных срок наказания сократился на год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Как показывает опыт, результаты амнистий, которые были проведены в Республике Беларусь, не повлияли в худшую сторону на криминогенную ситуацию в стране. Поэтому мы ожидаем от предстоящей амнистии такого же эффекта.

Этот законопроект содержит в себе некоторые новеллы. В частности, впервые предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших экономические преступления. Для этого предусмотрены определенные условия, которые эти лица должны были соблюсти, чтобы закон в отношении их действовал. Также впервые предусмотрена возможность снижения срока отбывания наказания лицам, которые совершили некоторые коррупционные преступления.

Но существуют ограничения, ввиду наличия которых не может быть применён закон об амнистии. Это и нарушение режима отбывания наказания, и невозмещение материального вреда, и так далее. Что касается так называемых политических заключённых, которых у нас безусловно нет и не может быть, ни один закон не лишает любого гражданина, находящегося в местах лишения свободы, ходатайствовать о помиловании. И такой механизм предусмотрен.

Количество преступлений в Беларуси сократилось на 12%. По сравнению с 2011 годом реже в сводках фигурируют грабежи, разбои и убийства