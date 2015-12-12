Визит президента Беларуси в Туркменистан: взаимные интересы и договоренности

Из Вьетнама президент Лукашенко прямиком вылетел в Туркменистан. Это страна весьма незаметная в международном информационном пространстве. Может еще и потому, что 20 лет назад на основании резолюции Генассамблеи ООН провозглашена нейтральным государством, а в нынешнее неспокойное время главные ньюсмейкеры, понятно, страны воюющие.

Но в экономическом отношении Туркменистан очень важная держава. Держава, потому что действительно страна с большим потенциалом. И Беларусь реализует в Туркмении проект мирового уровня – строит Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калия. И, как мы помним, в трудную минуту несколько лет назад Туркмения помогла Беларуси денежным займом. Как говорится: есть контакт! Из Ашхабада – Алексей Мартиненок.

Оазис в Каракумах. Отсюда через гору можно заглянуть в Иран и… тысячи километров до европейской цивилизации. С легкой подачи лидера нации и из тяжелого ресурсного кошелька строится Новый Ашхабад. Город уже занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый белый на планете. Мрамор сюда импортировали самый качественный – турецкий и итальянский. Но не все то хорошо, что приходит из-за рубежа.

Алексей Мартиненок, корреспондент:

Мировой кризис отразился и на Туркменистане. Недавно в стране даже пришлось ввести плату за топливо, хотя до этого здесь можно было заправиться абсолютно бесплатно. И это не удивительно, страна четвертая в мире по запасам природного газа.

Самолет белорусского президента взял курс на Туркменистан из Вьетнамского Ханоя. Александра Лукашенко встречали в аэропорту Ашхабада глубокой ночью.

Беларусь и Туркменистан связывают самые тесные контакты. Еще в 2009-м президенты договорились встречаться каждый год, и с тех пор все двусторонние проекты на постоянном контроле самого высокого уровня.

Главная тема разговора – экономика. В планах Туркменистана закупка крупной партии белорусской техники, а это новые контракты для МАЗа и МТЗ. В таких машинах, в том числе, нуждается и крупнейший совместный проект по добыче калийных солей.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Республика Беларусь славится в мире как, я бы сказал, самая производственная инфраструктура, где все-таки имеется высокотехнологичное производство. Поэтому, с этой точки зрения, производства в Республике Беларусь (как и автомобильный транспорт, тракторы, другое производство) всегда востребованы у нас, в Туркменистане.

Возведение Гарлыкского комбината нашими специалистами уже на финишной прямой. Техники понадобится много, так почему бы ее не собирать прямо в Туркменистане? Плюс это хорошая возможность выйти на рынок всего региона.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы здесь, как договорились с вами, строим мощный центр, машиностроительный центр, торговый огромный дом. И мы уже имеем договоренности и с вами, с членами вашего правительства проработали, я с послами Афганистана, Ирана, других государств разговаривал. Мы отсюда с вами будем работать уже белорусско-туркменскими товарами на другие рынки. И они к этому предъявляют очень большой интерес. Думаю, Гурбангулы Мяликкулиевич, что мы немало сделаем для того, чтобы здесь был реальный сектор, похожий на белорусский. Мы готовы передавать свой опыт, знания, запрещенных тем нет: от экономики простой (одежды, обуви) до военно-промышленного комплекса и подготовки кадров. Мы это не скрываем. Все, что мы знаем, мы своим друзьям передаем и будем передавать.

320 миллионов долларов – рекордная планка товарооборота между странами, но датируется 2013 годом. Современные цифры несколько скромнее, и это дело поправимое.

К этому визиту серьезно готовились и эксперты. На подпись легло больше десятка документов. Главный из них – дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года. Подтверждены документально контакты в пищевой, легкой промышленности и по линии Академии наук.

Белорусские мотивы в самом центре Ашхабада. Сотни стендов представляют передовые достижения страны. Для туркменского бизнеса – возможность присмотреться и к нашим брендам. Белорусско-туркменская ярмарка работает все выходные. Уверенность в спросе такая, что даже поставщики машин и техники брали для нее, что называется, билет в один конец – раскупят всё. Но это только вершина айсберга. Организаторы говорят о контрактах, которые поднимут товарооборот между странами на полсотни миллионов долларов.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Интересно то, что в эти дни в Ашхабаде проходит международная конференция и делегациям будет предложено посещение этой выставки, где более 80 стран мира (делегации, представители которых будут здесь) смогут посмотреть на белорусскую продукцию.

А первым из высоких гостей здесь побывал белорусский лидер. Александр Лукашенко осмотрел практически всю экспозицию.

С белорусских производителей особый спрос. Выгодно продавать за рубеж для нашей страны жизненно важно. К организации экспорта привлечены и министры, и дипломаты. Известный факт: Туркменистан нуждается в крупной партии вагонов.

У владельцев стенда план такой: обеспечить вагонами Гарлыкский комбинат, плюс ко всему еще и поставить на рельсы товарооборот между Туркменистаном и Ираном.

Виталий Мартынов, директор Могилевского вагоностроительного завода:

На сегодняшний день 80 грузовых вагонов — Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. И где-то около 1 тысячи вагонов для использования в Республике Иран.

Три четверти бюджета Туркменистана наполняются за счет газа и нефти. Но есть и четвертая финансовая власть – хлопок высочайшего качества. Здесь, на другом краю Земли, его закупает знаменитая американская компания. То есть из туркменской ткани шьют самые известные в мире джинсы. Логистика по-белорусски оказалась намного проще.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы также ведем переговоры по поставке белорусской техники в обмен на поставку хлопка и пряжи. Раньше это вопрос был не обсуждаем, а сейчас мы уже пришли к такому соглашению и уверен, что мы найдем еще новые точки роста для продвижения нашей продукции, товаров.

В этот же день президент Беларуси побывал в олимпийском городке. Туркменистан сейчас готовится к Азиатским играм. Александр Лукашенко осмотрел многофункциональную арену, зал тяжелой атлетики и опробовал велотрек.

Субботний день был посвящен большой политике. Александр Лукашенко принял участие в государственном празднике Туркменистана – Дне Нейтралитета. Эта страна официально носит статус нейтрального государства, значит, что даже в мирное время отказывается от участия в любых военных блоках. К 20-летию этого политического выбора в Ашхабад съехались лидеры, премьер-министры и представители более чем 80 государств. Все вместе приехали к Монументу Нейтралитета.

Чуть позже в большом зале торгово-промышленной палаты гостей встречает Гурбангулы Бердымухамедов. Совпадение или нет: сразу после президента Турции пожал руку и Валентине Матвиенко. Впрочем, российско-турецкий конфликт в этот день вспоминали еще не раз, в том числе и белорусский президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ошибки в этом бурном мире неизбежны. Их надо не нагнетать, а решать. Простите меня, это касается и последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией. Надо преодолеть всякое нагнетание страстей и найти возможность сделать для начала хотя бы полшага навстречу друг другу. И проблема решится, восстановятся те добрые, близкие отношения, которые были между этими народами и государствами и непременно будут.

Форум получился суперинтернациональным гости с разных континентов. В каждом из представленных государств свой менталитет и не всегда ему подходит нейтралитет. Но даже сам факт такой встречи уже о многом говорит.