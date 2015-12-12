Почетное консульство Беларуси открылось во французском Лионе

География белорусской внешней политики и торговли расширяется. На днях открыто почетное консульство Беларуси во французском городе Лионе.

Лион это не только один из крупнейших городов Франции, но еще и побратим Минска.

На здании почетного консульства в Лионе установлен флаг, а собственно хозяину нового белорусского представительства во Франции передан наш государственный герб. Любая дипломатическая церемония наполнена глубоким символическим смыслом, а сами дипломаты в простоте слова не молвят, и гимн Беларуси присутствующие слушали, вытянувшись по стойке смирно, тоже не из простой вежливости: для Лиона отношения с Минском и нашей страной по-особенному важны.

Собралось на открытие почетного консульства около двухсот человек – действительно «лучшие люди города», поскольку Минск с Лионом связывают давние деловые и партнерские отношения.

В октябре в столице региона Рона-Альпы представлял информацию о возможностях торгового и инвестиционного сотрудничества посол Беларуси во Франции.

Теперь такого рода представительство, уже в январе, будет осуществлять консул Жан-Жак Ранк. Ему была преподнесена вышитая национальным орнаментом рубаха. Ее приняли с благодарностью, поскольку есть где таковую носить: в апреле будущего года, например, в Лионе пройдут Дни белорусской культуры.

Мэтр Ранк – он еще и шевалье, то есть, кавалер Ордена почетного легиона. Кроме того, адвокат, представитель видного буржуазного семейства – первый свой магазин в городе Лионе Ранки открыли еще в 30-е годы 19-го столетия, почти 2 века тому назад. Новый почетный консул интересуется французской стариной, но белорусской историей, культурой, природой тоже.

Жан-Жак Ранк, почетный консул Республики Беларусь во Французской Республике:

Мы с женой летом ездили в Беловежскую пущу – отмечали 30-летие совместной жизни. Поистине волшебные моменты нашей жизни связаны с этим путешествием. Это было просто потрясающе! Пуща – один из четырех самых замечательных национальных парков Европы. Мы с женой наблюдали там бизонов – удивительные животные! А эти колоссальные деревья, что вознесли свои кроны на высоту в 150 метров! Поистине незабываемое было лето!

Почетное консульство в Лионе – первое из открывшихся в регионах Франции. Функции подобных учреждений – курировать экономическое, культурное, любое другое сотрудничество, а консул подчиняется непосредственно послу той страны, которую они оба представляют.

Город-миллионник Лион уже 40 лет побратимствует с Минском. Помимо торговли, причудливо связала два города история. Слуцкие пояса одно время ткали в Лионе. Подделывали, если точнее, производили контрафакт. Приветствовать нового коллегу прибыл в Лион почетный консул Франции в Бресте.

Леонид Стоецкий, почетный консул Французской Республики в Бресте:

Регион Лиона, Лион – второй по экономическому развитию город во Франции. Сегодня это центр экономической жизни Франции. Здесь у них менталитет другой – они более коммуникабельны, более порядочны в бизнесе. Я думаю, что для Беларуси здесь, конечно, очень большое поле деятельности во всех отношениях. Здесь передовые технологии.

Отпраздновать восхождение на новую карьерную ступеньку Жан-Жака Ранка собралось всё его многочисленное семейство. Почетный консул еще и представитель самой уважаемой во Франции корпорации – виноградарей. Естественно, на открытие консульства Ранк доставил вино из собственных погребов и этикетку для него разработал сам, увенчав ее белорусским гербом.