Павел Латушко, посол Беларуси: Во Францию поставлено первые 17 домов из белорусского дерева для создания белорусской улицы

В связи с открытием почетного консульства Беларуси в Лионе Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Франции Павел Латушко согласился ответить на наши вопросы, которые касаются не только открытия консульства. Прежде всего, наверное, мы поговорим сегодня об экономике, потому что экономика сегодня во главе всего.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Вы знаете, мы главную перед собой поставили цель – развивать региональное экономическое сотрудничество. И тот первый белорусско-французский форум, который состоялся в Минске в этом году, показал большой интерес предприятий из регионов Франции в отношении Беларуси. 58 компаний приняло в нем участие.

Вообще, посольство Беларуси за последние 3 года провело 27 экономических презентаций практически во всех региональных столицах для того, чтобы, если хотите, разбудить интерес к Беларуси.

Мы планируем в следующем году провести второй белорусско-французский бизнес-форум. И в этот раз он состоится в Париже. Для нас очень важно сконцентрировать внимание на малом и среднем бизнесе, который во многом является маховиком, тем двигателем развития экономических отношений. Об этом мы договорились с нашими французскими партнерами.

В целом, в Париже в марте состоится белорусская бизнес-неделя для того, чтобы как можно шире познакомить наши предприятия с потенциальными французскими партнерами для того, чтобы притянуть французский бизнес к развития отношений с Беларусью.

Среди таких очень интересных проектов, например, с ведущей французской компанией, которая имеет наиболее развитую сеть гипермаркетов строительных материалов в мире, мы подписали соглашение, и наша продукция производства завода «Керамин» напрямую начала поставляться в российскую сеть. Мы сейчас говорим о возможности поставки других белорусских строительных материалов также через эту сеть. Мы знаем, что в Беларуси началась сборка автомобилей Peugeot и Citroen. Accor – крупный холдинг, компания, которая практически ежедневно открывает гостиницы по всему миру, также заинтересовалась нашей Беларусью. Чем больше будет крупных компаний, тем больше малый и средний бизнес будет подтягиваться вместе с ними к Беларуси и развивать отношения с нашей страной.

Юрий Козиятко:

А как Беларусь сегодня представлена во Франции? Чем? Вот я смотрю, у вас стоит черный рояль. Хотелось бы, чтобы это было пианино «Беларусь», но стоит рояль японского производства. Что белорусское сегодня во Франции есть?

Павел Латушко:

Вы знаете, очень интересный проект, который мы начали реализовывать в этом году, это создание белорусской улицы в регионе Эльзас во Франции, недалеко от города Страсбург – столицы этого региона. Мы уже поставили 17 белорусских домов. Сделанных из белорусского дерева, производства Шкловского завода газетной бумаги филиала «Домостроение». Мы планируем, что таких домов появится 100 во Франции. И это фактически будет означать создание белорусской улицы, на которой будут жить французы. Домами белорусскими заинтересовались также и другие компании региона, других регионов Франции. Это то направление, та тема, которую мы сейчас продвигаем и которая имеет, как нам кажется, большой потенциал для развития в будущем.

Юрий Козиятко:

Может быть, и в Лионском регионе такие дома появятся? Поскольку почетное консульство в Лионе открылось на этой неделе.

Павел Латушко:

Вы знаете, Лион и Минск имеют давние исторические побратимские связи. Это сотрудничество было установлено во времена Советского Союза порядка 40 лет тому назад. Последнее время оно немножко затормозилось. И я очень рад, что мы открываем в эти дни почетное консульство Беларуси в Лионе, которое, прежде всего, будет призвано развивать сотрудничество между столицей Беларуси и второй столице Франции, которой является город Лион. Надо понимать, что Лион – крупнейший экономический центр. Центр Лиона является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Лион всегда как бы смотрел в сторону определенной независимости от Парижа. Но не об этом речь.

Речь о том, что через почетные консульства, через региональный контакт мы можем развивать экономические связи. И это будет главной задачей нашего почетного консула. Конечно, граждане Беларуси, находящиеся в этом регионе, смогут обратиться за поддержкой к нашему почетному консулу.

Мы планируем в январе следующего года провести большую бизнес-презентацию совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой для деловых кругов этого региона. Мы планируем также открыть еще ряд почетных консульств Беларуси во Франции. Конечно, это будет зависеть от решений правительств двух стран, но я надеюсь на открытие почетных консульств Беларуси в городах Канны, Бордо, Тулуза. Это опорные точки. Перспективные опорные точки Беларуси для развития экономических контактов, межчеловеческих, гуманитарных контактов. Все это повышает, если хотите, присутствие Беларуси во Франции, узнаваемость нашей страны во Франции. А это базовая основа для развития отношений во всех сферах.

Юрий Козиятко:

Лион известен восстанием лионских ткачей. Известен лионский шелк. А в Беларуси были Слуцкие пояса. Кстати, по одной из легенд именно в Лионе Слуцкие пояса спрятаны или хранятся. Вы пытались эту тему как-то проработать и узнать, где эти пояса? Есть они или нет?

Павел Латушко:

Вы знаете, это, может быть, была одна из моих первых поездок в 2013 году в город Лион. Я посетил этот музей не с целью познания экспозиции этого музея, а для того, чтобы установить, действительно ли в коллекции Лионского музея ткани находятся Слуцкие пояса. На сегодняшний день пока это остается загадкой. И, наверное, пока еще легендой. Потому что на все запросы нашего посольства, на все наши попытки получить информацию мы не получили положительного ответа. Но надо отметить, что сегодняшний почетный консул Беларуси в Лионе является администратором, юридическим помощником этого музея. Я надеюсь, что с его помощью мы получим ясный и понятный ответ.

Юрий Козиятко:

Это уже из области культуры и искусства, Павел Павлович. Это больше находится в сфере деятельности вашей предыдущей должности министра культуры. Но кроме экономики Беларусь же и культурным образом представлена во Франции. Вот буквально несколько недель назад в «Гран-Пале» белорусский художник и скульптор получили премию.

Павел Латушко:

Да, действительно это так. И действительно это стоялось впервые. Впервые мы выставили свой павильон белорусских художников и скульпторов в «Гран-Пале» на выставке «Арт капиталь», которая проходит 60 лет, имеет самую глубокую историю, находится под патронатом президента Франции и министра культуры Франции. Это одна из самых престижных выставочных площадок в мире. Поверьте, я получил огромное удовлетворение. Я уже не был в Париже, я был в командировке, когда мне позвонили и сказали, что белорусский художник и белорусский скульптор получили премию Тейлора. Ассоциация была основана бароном Тейлором в 1844 году. Это признание белорусского искусства. Это, опять же, вклад в узнаваемость Беларуси.

Вы должны понимать, что Франция и, конечно, прежде всего, Париж, является мировой культурной столицей. И французы интересуются культурами других народов. Но французы, если хотите, очень привередливы. Они не все признают, они не всему дадут высокую оценку. И то, что нас признают, что нам дают высокую оценку, это приятно.

Мы планируем провести в следующем году белорусский театральный сезон в Париже. Привезти наши ведущие театры – Купаловский, Театр-студию киноактера, другие театры нашей страны для того, чтобы тоже приблизить через театральное искусство французскому зрителю Беларусь. Мы же знаем о том, что пьесы Жан-Жака Руссо ставились в 18 столетии в Беларуси, что балет в Беларуси появился благодаря французским хореографам, которых пригласили Радзивиллы к себе, а в последующем Шкловская балетная трупа основала великую «Мариинку».

Мы показываем, в принципе, и французскому зрителю эту связь через Францию, через Беларусь в Россию то, что нас объединяет. И очень бы хотелось, чтобы Европа сегодня не разделялась. Очень бы хотелось, чтобы мы были вместе через культуру, через экономику. Правда, ведь столько можно делать, столько можно созидать и делать позитивного. Я верю в это. И, наверное, задача каждой дипмиссии, чтобы создавать отношения. Ни в коем случае их не разрушать.

Юрий Козиятко:

Павел Павлович, но ведь французы не только культурные гурманы, но и гурманы в прямом смысле – гастрономические. "Разведка" донесла, что в стенах посольства вы планируете какую-то гастрономическую презентацию белорусской кухни.

Павел Латушко:

Да, действительно, это уже второй раз. Конечно, Франция славится своей кухней. Французская кухня внесена в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. И, наверное, французы никогда не согласятся с тем, что есть кухня лучше французской. Но мы и не ставим перед собой такую задачу. Мне кажется, уникальность каждого народа, каждой культуры, в том числе и через кухню, в их особенности, в отличительных чертах. И мы хотели бы показать нашу кухню, которую представит шеф-повар минского отеля «Европа» (кстати, ресторан этого отеля называется «Авиньон», я надеюсь, что вы не сочтете это за рекламу). Он представит французской публике в стенах нашего посольства белорусскую и европейскую кухню. Я думаю, французам это будет также интересно.

Юрий Козиятко:

Спасибо, Павел Павлович.

Павел Латушко:

Спасибо большое!