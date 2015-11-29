Визит президента Азербайджана в Беларусь – итоги

Новости Беларуси. Неделя в Беларуси прошла под знаком большой экономики. Какие проекты на ближайшие годы будут формировать экспортные потоки страны? За семь дней прошли переговоры и консультации с торговыми партнерами из Ленинградской области, Туркменистана и Азербайджана.

Результат завершившихся вчера в Минске встреч президентов Александра Лукашенко и Ильхама Алиева можно перенести на все внешне экономические векторы Беларуси. А именно – нацеленность на максимальные возможности в сотрудничестве. Да и опробованная за годы схема – белорусские технологии плюс импортные инвестиции – все еще эффективна. В том же Азербайджане за несколько последних лет собрано более пяти тысяч тракторов «Беларус», работают совместные предприятия по выпуску грузовиков и колесных тягачей. Одна из целей – выход с совместной продукцией на рынки третьих стран. Впрочем, немало перспектив и в других сферах. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ увидела белорусско-азербайджанское будущее.

Свой родной язык он узнаёт буквально с первых слогов. Да и забыть родную фонетику и синтаксис вряд ли удастся. И пусть такой домашний просмотр проходит далеко не в Баку. Вахид Гусейнов отмечает: в своем родном Азербайджане бывает хоть и не часто – раз в четыре года, – о родной стране изо дня в день напоминают фотографии и такие любимые азербайджанские телеканалы. Настроили их, кстати, в белорусском доме.

Вахид Гусейнов, фермер:

Несмотря на то, что я давно живу в Беларуси, я, естественно, не забываю про свою первую родину. Естественно, у нас дома есть все каналы, мы смотрим, что происходит в Азербайджане, что в Беларуси.

20 лет в Синеокой. Вахид Гусейнов уже называет себя «белорусский азербайджанец». Кто бы мог подумать, что такая любовь к нашей стране появится после службы в армии. В итоге из Азербайджана забрал жену и переехал в Беларусь на постоянное место жительства.

Глава семейства занялся овцеводством – уже есть несколько сотен овец. Говорит, направление рентабельное. Сын тоже выбрал свою профессиональную судьбу. Сегодня Марат защищает цвета белорусского флага. В спорте. Но и за Азербайджан болеет, без преувеличения, всей душой.

Марат Гусейнов, спортсмен:

Последняя медаль за второе место на международном турнире в Литве. Ощущаю гордость и радость, так как защищаю не только честь Беларуси, но и Азербайджана.

И таких «белорусских азербайджанцев» в нашей стране немало. Многочисленная диаспора словно подтверждение: Беларусь и Азербайджан – давние друзья и партнеры. В социальной сфере, науке, образовании, экономике… И, кстати, такая прочная двустороння база возможной стала благодаря контактам политическим.

Когда-то их устанавливал Гейдар Алиев. Уже в 2003 политическую эстафету принял его сын Ильхам. Нынешний президент Азербайджана.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Партнеры приоритетные и стратегические. По итогам прошлого года товарооборот двух стран составил около 330 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта тракторы, молочные продукты, лекарства. А вот импорт из Азербайджана сформирован из табачных изделий, нефтепродуктов и соков.

О тех самых постоянных контактах и новых экспортных возможностях договариваются в ходе традиционных визитов. Начиная с 2006 Александр Лукашенко и Ильхам Алиев видятся практически ежегодно. В Синеокую президент Азербайджана приезжал три раза. А вот глава белорусского государства в Баку был четырежды. Кстати, виделись президенты двух стран и в этом году: на церемонии открытия первых Европейских игр и вот на неделе очередная встреча.

Теплое приветствие, причем не просто политиков – давних друзей. С первых минут становится понятно: главам государств есть что обсудить. Разговаривать не перестают даже на ходу. Но сначала время для официальной части церемонии: гимны двух стран, марш роты почетного караула, фото для белорусских и азербайджанских СМИ, а потом разговор один-на-один о настоящем и будущем белорусско-азербайджанских отношений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы с вами сотрудничаем как в Беларуси область с областью. Такой уровень сотрудничества. Поэтому вы можете всегда рассчитывать на Беларусь. Хочу еще раз подчеркнуть: мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь притом. Когда-нибудь можно в нюансах это все рассказать, как можно решать вопросы дружески в течение нескольких дней.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Буду очень рад в следующем году опять принимать вас с официальным визитом в Азербайджане, потому что тем для обсуждения очень много.

Во-первых, каждый визит – это еще одно политическое подтверждение стратегического характера наших отношений. Во-вторых, очень много вопросов, которые мы решаем по всем направлениям в политической сфере, в сфере внешней политики, экономики, промышленности.

И о сотрудничестве, и о двусторонних контактах Александр Лукашенко и Ильхам Алиев разговаривать будут больше двух часов. За закрытыми дверями. Но потом скажут: обсуждали не то, что сделано, а то, что предстоит. И перспективных сфер немало – нефтехимия, энергетика, сельское хозяйство.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы уже несколько лет прорабатываем вопросы продвижения на рынок Азербайджана другой продукции нашего машиностроения. Прежде всего мы говорим о зерно- кормоуборочных комбайнах.

Акцент – на производственной кооперации. Тем более положительный пример уже есть. Гянджинский автомобильный завод, пожалуй, самый масштабный совместный проект. Знаменитые «Беларусы» и автомобили МАЗ собираются именно здесь. А точнее более шести тысяч тракторов и три тысячи автомобилей и прицепов. И это с 2007 года.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод»:

Продаем уже в Грузии. У нас есть определенные договоренности еще в одной стране. Конечно, наша задача – третьи страны.

О результативности этого масштабного совместного проекта на неделе еще раз скажут президенты на переговорах в расширенном составе. Впрочем, в Азербайджане уже налажены совместные производства наших лифтов, недавно создана совместная компания по реализации белорусской дорожно-строительной и погрузочной техники. И это далеко не предел.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Немало возможностей для расширения двухстороннего взаимодействия есть в других сферах. Для совершенствования транспортного сообщения мы, к примеру, можем предложить недорогие, но надежные автобусы МАЗ малого и среднего класса, железнодорожные пассажирские поезда, выпускаемые совместно со Швейцарией.

С участием деловых кругов Азербайджана хотелось бы также рассмотреть кооперативные возможности в области нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства. Особую актуальность в современном мире имеет сфера информационных технологий, защиты информации. Необходимо продолжить работу над поиском совместных проектов в этой области.

Полезным участие Беларуси может быть в совершенствовании транспортной инфраструктуры Азербайджана. Или взять, к примеру, науку. Две страны, что называется, еще и космосом едины. Уже не раз обсуждалась возможность запуска Азербайджаном спутника с белорусской начинкой.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии Беларуси:

Мы можем обмениваться информацией космической, заниматься совместной расшифровкой, ставить задачи для получения информации, снимков. В таком плане сотрудничаем. Также мы предлагаем азербайджанской стороне поработать вместе надо совершенствованием беспилотных летательных аппаратов.

Кстати, созданием беспилотников занимаются в этом Физико-техническом институте НАН. В этой сфере ученые работают не первый год. Белорусские ноу-хау оценили. Вот только сотрудничество с азербайджанскими коллегами пока на стадии переговоров.

Вячеслав Томило, директор Физико-технического института Национальной академии наук Беларуси:

Мы сотрудничаем плотно с Китаем, хорошие у нас контакты с учеными, с академией наук Вьетнама. В данный момент мы очень плотно работаем с азиатскими странами – с Туркменистаном, Казахстаном.

Диалог в социально-экономической сфере, науке. И области сотрудничества нужно только расширять. Это решение на неделе еще раз подтвердят президенты и представители делегаций в совместных документах.

Тем не менее, экономическая составляющая двусторонних отношений может быть более интенсивной. Динамику придадут как раз совместные проекты. О них еще раз напомнят главы двух государств уже подводя итоги переговоров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нами обсуждены перспективы активизации сотрудничества в сфере производственной кооперации, реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечение инвестиций, многое другое.

Учитывая географическое положение Республики Беларусь, ее членство в Евразийском экономическом союзе, перспективным направлением представляется создание в Беларуси кооперационных производств по переработке азербайджанского сырья, полуфабрикатов с последующим выходом на рынки третьих стран. В том числе и в Европейский союз.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Мы должны больше уделять внимание взаимной торговле и, в том числе, импортировать те товары, которые мы импортируем из других стран. Собственно, из Беларуси в Азербайджан, из Азербайджана в Беларусь. Создание совместных производств уже имеет хорошую историю. И тому пример Гянджинский завод. Мы готовы рассматривать вопросы создания других производств.

Две страны объединяет еще и история. А точнее воспоминания о той страшной войне. Тогда на фронте сражались примерно 700 тысяч азербайджанцев, почти половина из них не вернулась домой. К монументу Победы цветы и венки от азербайджанского президента.

Вновь о той самой истории Ильхаму Алиеву расскажут еще и в новом музее войны. Белорусский и азербайджанский народ память объединяла всегда. В подтверждение – книга почетных гостей. Перевезена из старого здания музее. А в ней запись… Гейдара Алиева! Сегодня уже слова от нынешнего президента Азербайджана. Вот такое подтверждение нескольких десятилетий двусторонней дружбы.

А тем временем в семье Гусейновых свой белорусско-азербайджанский колорит.

Латифа Гусейнова, домохозяйка:

Я добавляю яйцо, соль чуть-чуть. И ещё чайную ложку муки.

В руках Латифы Гусейновой даже традиционные драники приобретают свой неповторимый вкус. Впрочем, белорусское и азербайджанское в этой семье соседствует не только в рецептах, но и за обеденным столом.

Дружелюбие и гостеприимство – именно те черты характера, которые не отнять ни у азербайджанце, ни у белорусов. Чем не еще один общий знаменатель, который объединяет не просто два народа – две страны!

Вахид Гусейнов, фермер:

Очень гостеприимный народ, очень аккуратный народ. В Беларуси чистота, порядок. Мне здесь очень понравилось, и я решил обосноваться здесь.

Что и говорить, 20 лет дипотношений – это только начало. Впереди новые контракты и договоренности.