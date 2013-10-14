Визит делегации из Сендая состоялся 14 октября в Минске в рамках празднования 40-летия побратимских связей

Новости Беларуси. Юбилей дружбы и сотрудничества. Визит делегации из Сендая состоялся 14 октября в столице в рамках празднования 40-летия побратимских связей. Гости из Японии посетили наши больницы и учебные заведения. Также они успели оценить красоту исторического центра Минска и попробовать национальную кухню.

Кульминацией визита стало посещение Ратуши, где встретились руководитель Сендайской городской ассамблеи господин Оцуки Масатоси и председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оцуки Масатоси, руководитель Сендайской городской ассамблеи (Япония):

Мы уверены, что наши встречи только укрепляют наши связи. И эти встречи нужно продолжать для дальнейших наших отношений. И чтобы их продолжали наши дети.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы сегодня очень счастливы и горды тем, что к нам приехала очень представительная делегация из города Сендая во главе с руководителям Городской ассамблеи.

Этим отношениям уже 40 лет. И поэтому наша задача, сегодняшних современников, – эти отношения укреплять и углублять.