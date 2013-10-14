Год председательства Беларуси в СНГ. Итоги

Новости Беларуси. Год председательства Беларуси в СНГ станет одним из самых эффективных за последнее время. В таком мнении сходятся эксперты и об этом говорят и представители органов Содружества. Опыт самой ответственной работы в международном масштабе у официального Минска уже есть. Например, по итогам 2011 года в ОДКБ заговорили о новом уровне развития.

Эстафету председательства в СНГ Беларусь принимала от Туркменистана. В 2012 году на поверхности были гуманитарные вопросы: от науки и образования до спорта. По инициативе Беларуси, 2013-й объявлен в СНГ годом экологической культуры и охраны окружающей среды. Не случайно, ведь Синеокая уже давно пользуется репутацией уникальной природной зоны Европы. Теперь наша страна еще и инициатор ряда международных соглашений, которые улучшат экологию.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Концепция председательства Беларуси основывалась на девизе «Интеграция на благо человека». Это развитие добрососедства, экономических связей, повышение доступа к экологическим зеленым технологиям, расширение диалога культур.

Вопросы экономики хоть и не в заголовках повестки дня Содружества, но от этого менее важными не становятся. Особенно в условиях серьезного спада в некоторых европейских странах-партнерах, с которыми активно торгуют государства СНГ. От того и зона свободной торговли сегодня выглядит не так эффектно, как хотелось бы. Зато в более узких рамках, например, Таможенного союза, результат есть. За счет конкретных инновационных проектов, инициатором которых выступил Минск.

Сергей Кизима, политолог:

О придании особого статуса 11 серьезным проектам, инновационным, в рамках которых будет выделено 180 млн долларов. Я уверен, что и в будущем такие решения будут приниматься, что позволит сделать серьезные шаги по модернизации промышленности стран Содружества Независимых Государств.

Соглашения по атомной энергетике, развитии информационного общества, IT- и нанотехнологий, авиационных, космических и транспортных систем. Плюс десятки других проектов. Все они принимаются очень быстро, а значит были хорошо проработаны – отмечают эксперты.

Сергей Кизима, политолог:

Беларусь успешно председательствует в СНГ, и я уверен, что, передавая эстафету, скорее всего, Украине, Беларусь сможет действительно продемонстрировать очень серьезные достижения за год председательства.

Саммит СНГ – это неординарное, этапное событие жизни Содружества. Именно во время форума обычно становится известно о новых практических достижениях. Год назад в Ашхабаде страны объединили валютные рынки, а также разработали стратегию подготовки антитеррористических подразделений. Минск же станет главным «ньюсмейкером» уже на следующей неделе. Свое присутствие на форуме в белорусской столице подтвердили все главы государств Содрцужества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.