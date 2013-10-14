Массовые акции протеста в США. Америку ждёт дефолт?

Новости США. Массовые акции протеста охватили Соединённые Штаты. Недовольство вызвано нерешительностью американских политиков: в стране до сих пор не принят бюджет на следующий год и не установлен потолок госдолга.

У стен Белого дома и Капитолия собрались сотни человек. Не обошлось без столкновений с полицией.

Напомним, решение о повышении потолка госдолга правительству необходимо принять до четверга, 17 октября, однако пока нет даже намеков на возможность достижения договорённости между республиканцами и демократами.

Накануне о серьёзности последствий дефолта в США напомнил глава Всемирного банка. Джим Ен Ким указал на то, что финансовая катастрофа нанесёт вред не только странам с развивающейся экономикой, но и развитой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.