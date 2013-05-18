Визит Александра Лукашенко в Армению: хронология событий

Новости Беларуси. Визит белорусского президента - тема №1 в армянских СМИ. Фотографии политиков на первых полосах газет. Это не только потому, что Президент стал первым зарубежным лидером, кого Серж Саргсян пригласил в свою страну с визитом с момента инаугурации (в феврале прошли президентские выборы), журналисты пишут об общих интересах двух стран.

Уже по объятиям политиков видно - Президенты давние друзья. В резиденции Сержа Саргсяна все в традиции официальной встречи - рота почетного караула, красные ковровые дорожки, гимны двух стран. Александр Лукашенко немного отходит от четко спланированного церемониала и благодарит оркестр за исполнение белорусского гимна.

Уже в июне две страны отпразднуют юбилей дипломатических отношений - 20 лет, шутят армяне, как хороший коньяк. За эти годы сделано многое. Государства поддерживают друг друга в международных организациях, отстают лишь в торговле. Конечно, за столько лет товарооборот вырос в десятки раз, но этого мало, считают Президенты. Нынешнюю цифру в 50 миллионов долларов стоит, как минимум, удвоить.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это действительно мизеры в соответствии с нашим потенциалом. Но ведь несколько лет назад был ноль. Наши возможности вы хорошо знаете, наши коллеги также. Вы вообще для нас люди не чужие, в любой момент можете приехать на любое предприятие даже без нас и поинтересоваться той продукцией, которую выпускает предприятие. Закрытых ведь тем нет.

Во время визита - с десяток переговоров.

Сельское хозяйство. Страны договорились сотрудничать в животноводстве и растениеводстве. Ереван готов покупать семена зерновых белорусской селекции и удобрения. Обсуждали и возможность создания совместных перерабатывающих предприятий в Армении.

Промышленность. На горнорудных карьерах закавказской республики трудятся больше 200 БелАЗов, а в ближайшее время закупят партию новых 160-тонников. Есть планы и по созданию совместного предприятия по выпуску сельхозтехники.

Серж Саргсян, президент Республики Армения:

У нас конкретные и многообещающие планы в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимного доступа товаров и услуг на рынки наших стран, взаимодействие в области туризма, сельского хозяйства, сотрудничество в сфере культуры и науки. Видим большие возможности в сфере высоких технологий.

Во время визита подписано сразу несколько межгосударственных соглашений в правовой сфере, сельском хозяйстве, развитии туризма. Самый обсуждаемый документ - сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Александр Лукашенко:

Я уверен, сегодняшняя наша встреча и переговоры здесь, на этой армянской земле, обязательно приведут, как минимум, в течение полутора-двух лет, как сказал Президент, к удвоению товарооборота. Беларусь готова предоставлять армянским партнерам самые благоприятные условия для размещения капиталовложения, открытия бизнеса. Нам интересен опыт Армении в области атомной энергетики. У вас накоплен серьезный опыт эксплуатации подобных объектов. И мы рассчитываем, что хотя бы десяток специалистов Армения сможет направить в Беларусь, для того чтобы они помогли на первых этапах нам в эксплуатации строящейся электростанции.

Армянская АЭС функционирует уже больше 35 лет. Опыт эксплуатации действующей станции заинтересовал Александра Лукашенко. Президент Беларуси детально расспрашивал энергетиков обо всех технических нюансах. Специалисты показали разные производственные участки и святую святых - пульт управления, к нему допускают только самых опытных инженеров. Вопрос подготовки кадров для АЭС сейчас актуален и в Беларуси.

Двустороннее сотрудничество одними лишь официальными визитами не ограничивается. Впереди у двух стан серьезная совместная работа.