Перспективы стран со средним уровнем дохода в СНГ, Восточной и Южной Европе обсуждали 17 мая в Минске в рамках региональной конференции

Новости Беларуси. МИД Беларуси выступило инициатором международного сотрудничества для обеспечения устойчивого развития государств южного региона. Перспективы стран со средним уровнем дохода в СНГ, Восточной и Южной Европе обсуждали сегодня, 17 мая, в Минске в рамках региональной конференции.

Польша, Латвия, Южная Корея, Коста-Рика... 20 стран и 10 международных организаций — география участников достаточно широкая.

По словам министра иностранных дел Беларуси, обобщённые материалы нынешней встречи будут отправлены в офис ООН и созданным рабочим группам.

К слову, для нашей страны такие конференции — ещё и возможность продвижения внешнеполитических интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Конференция представила собой прекрасную возможность для проведения дискуссии, для обмена опытом о том, что делает на национальном уровне, о том, какова роль и место международных организаций. Устойчивое развитие – это гармоничное, необратимое развитие, включающее в себя постоянный экономический рост, который приносит пользу для всех членов общества и при этом не наносит ущерба окружающей среде.

Джихан Султаноглу, директор регионального бюро ПРООН по Европе и странам СНГ:

Один из важных тезисов, который мы вывели на этой конференции, – это важность обмена информацией и сотрудничество между странами. Я думаю, вы все знаете об отчёте, который публикует ПРООН каждый год. И в этом году он называется «Развитие и рост Юга». Отчёт показывает, как страны с низким и средним доходом, становятся ведущим двигателем и силами в экономическом росте во всём мире.