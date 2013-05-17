Президент Беларуси: Мы очень рассчитываем на углубление военно-технического сотрудничества с КНР для усиления нашей обороноспособности

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на углубление военно-технического сотрудничества с КНР. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, зампредседателя Центрального военного совета республики генерал-полковником Сюй Циляном. Как отметил Президент, визиты высоких руководителей военной сферы Китая говорят о доверительном сотрудничестве двух стран в этой области.

Партнерство Беларуси и Китая — это стратегическое сотрудничество в самых разных сферах. Сферы разные, но результаты почти всегда одинаково высокие. От роста товарооборота до реализации отдельных проектов. Сегодня - в первый день визита делегации военных из Поднебесной — уже подписано Соглашение о предоставлении безвозмездной помощи Китаем Беларуси. Юрий Жадобин и Сюй Цилян обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия. Оно успешно развивается.

В прошлом году Китай занял 6-е место среди внешне-экономических партнеров Беларуси вне СНГ по объему товарооборота. Существенно активизировалось двустороннее кредитно-инвестиционное сотрудничество.

Александр Лукашенко:

У нас есть ряд интересных совместных проектов. Я готов сегодня обсуждать, если это необходимо, перспективы этих проектов, ход их реализации. И скажу откровенно: мы очень рассчитываем на углубление военно-технического сотрудничества между Беларусью и КНР с целью усиления нашей обороноспособности.

Наше торгово-экономическое сотрудничество, наше политическое сотрудничество, которое выражается в том числе в обмене визитами очень высокого уровня, говорит о том, что у нас установились очень близкие отношения стратегического характера и Беларусь это очень высоко оценивает.

Господин генерал, я хотел бы лично поблагодарить Вас за тот неоценимые вклад в наполнение нашего сотрудничества между двумя государствами. Мы это в Беларуси очень высоко ценим.

Сюй Цилян, член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, заместитель председателя Центрального военного совета КНР:

Прежде всего, позвольте мне передать Вам сердечный привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Перед вылетом из Пекина я встретился с ним и глава государства отметил, что у него прекрасные предчуствия относительно сотрудничества с Вами. Целью моего нынешнего визита является укрепление стратегического доверия между Беларусью и Китаем, а также укрепление сотрудничества в гражданской и военной области традиционно дружественных отношений.

В военно-технической сфере у Беларуси и Китая проектов не просто много. Их характер говорит об особых доверительных отношениях. Проходят даже совместные учения. В 2011 году - в Беларуси, а в прошлом году — уже в Китае. Военные отработали антитеррористические действия. Офицеры наших государств уже на постоянной основе получают знания в военных вузах Беларуси и Китая.

Медучреждения Поднебесной оснащаются отечественным оборудованием (уже на 16,5 млн. долларов), а восточные партнеры не так давно поставили 29 военных джипов для подразделений сил спецопераций Беларуси. Но, в целом это, конечно, лишь малая доля нашего сотрудничества.

Глобальность отношений с Китаем отчетливо видна в большой экономике. Визиты Александра Лукашенко в поднебесную — их было 6 — вылились в стратегическое сотрудничество с одной из самых быстрорастущих и крупных экономик мира. Китай открыл для Беларуси кредитных линий на 16 млрд. долларов. Сумма сама по себе достаточно беспрецедентная. Деньги предназначены на совместные инвестпроекты. Их десятки. Самый масштабный строительство Китайско-белорусского индустриального парка.

Кредитно-инвестиционное сотрудничество за последнее время заметно активизировалось. В Беларусь идут не только китайские деньги, но и технологии. Поэтому развиваются самые разные сферы.

Сегодня, 17 мая, китайская делегация ознакомилась с организацией учебного процесса Военной академии Беларуси. Хотя здесь уникальные знания приобрело немало офицеров из Поднебесной. На завтра запланировано посещение 61-ой истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.