Вьетнам - единственная страна в мире, на деньгах которой изображен белорусский трактор

О том, что во Вьетнаме правящая партия – коммунистическая, можно догадаться лишь по красивым красным флагам, которые находятся в центре города, на которых видны звезды и знакомые нам серпы с молотами. Однако, что касается экономики, то еще в конце 80-ых это государство взяло курс на обновление (то, что в СССР называли перестройкой). И теперь западные аналитики и экономисты называют Вьетнам страной с красным капитализмом.

Рыночная экономика и принципы коммунизма смогли ужиться в современном Вьетнаме. Неподалеку от мавзолея Хошимина можно встретить американское кафе быстрого питания.

Местная кухня практически не предполагает использования молока. Связано это с жарким климатом. Однако постоянно растет количество вьетнамцев, которые перенимают западный образ жизни и, соответственно, другие привычки в еде. Поэтому многие бизнесмены здесь уже присматриваются к тому, чтобы поставлять сухое молоко из Беларуси.

Нгуен Анх Диеп, директор компании:

Пьют очень мало молока. Прирост почти 20% в год сейчас. И если можно создать совместное предприятие по производству молока здесь, во Вьетнаме – очень неплохая идея.

Среди стран Юго-Восточной Азии Беларуси легче всего находить общий язык как раз с Вьетнамом. Здесь хорошо помнят помощь, которую СССР оказал во время и после войны с США. Кроме того, многие нынешние вьетнамские управленцы учились именно в белорусских ВУЗах. Например, министр сельского хозяйства – выпускник академии в Горках. Во Вьетнаме даже знакомы с белорусской литературой. Туи Тоан перевел на вьетнамский и Короткевича, и Быкова, и многих наших поэтов-классиков.

Туи Тоан, переводчик:

Очень многие белорусские поэты подняли голос в поддержку нашего народа в борьбе против американских захватчиков. Они писали прекрасные стихи о Вьетнаме. Я их переводил.

Вьетнам в прямом и переносном смысле «кормится» за счет сельского хозяйства. Более половины населения страны занято в аграрном секторе. Вьетнам - мировой лидер по экспорту риса, кофе и специй. При этом до сих пор здесь не хватает сельхозтехники. Для белорусских производителей это перспективный рынок. Сейчас на полях каждый второй трактор – именно МТЗ.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Вьетнаме:

Смотрите, белорусский трактор изображен на денежной купюре Вьетнама. Пожалуй, это единственная страна в мире, на которой изображен белорусский трактор. Это говорит о многом – сельское хозяйство в Вьетнаме связано на протяжении многих лет с белорусским трактором.

А вот белорусские грузовики уже выходят под маркой «мэйд ин Вьетнам». В городе Тянь Хуа, неподалеку от Ханоя, в 2005 году начали выпускать МАЗы. В 2010 году, к примеру, из Беларуси было поставлено 600 комплектов для сборки машин. Сейчас вьетнамские рабочие заканчивают работу над этой партией – а на подходе уже следующая.

Ву Кванг Там, директор предприятия:

Вьетнамские покупатели белорусских грузовиков очень довольны этой техникой. Особенно им нравится надежность. МАЗ уже около 40 лет представлен на нашем рынке и завоевал здесь неплохую репутацию. Наше сотрудничество с минским заводом развивается очень хорошо и эффективно. Во многом это стало возможным благодаря тесным контактам между руководством наших стран.

Рынок Вьетнама для многих стран является «лакомым куском», за который приходится бороться. С 2007 года страна присоединилась ко Всемирной Торговой Организации. Это открыло границы и для импортных товаров, и для иностранных инвестиций, объемы которых выросли в пять раз. Сейчас местные бизнесмены уже подсчитывают, сколько смогут заработать от создания зоны свободной торговли между Вьетнамом и Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и России.

Нгуен Кванг Хунг, предприниматель:

С этими странами мы можем открыто говорить: не только как партнеры по поставкам и импорту, но и как друзья. Это способствует бизнесу. И хотим поэтому участвовать в Таможенном союзе.