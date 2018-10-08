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Виктор Ющенко – Президенту Беларуси: «Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах»

08 октября 2018 11:31
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Новости Беларуси. 8 октября Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общении был затронут ряд тем, один из вопросов – позиция Украины в СНГ.

Виктор Ющенко – Президенту Беларуси: «Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах»-1

Виктор Ющенко – Президенту Беларуси: «Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах»-3

Виктор Ющенко, президент Украины (2005-2010 гг.):
Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах: сейчас, что происходит не только в Украине. Согласен, это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни, как нации, страны, и соседей, и в целом Европы.

Виктор Ющенко также отметил, что сотрудничество Беларуси и Украины всегда находилось на высоком уровне. И это отражается во взаимоотношениях не только политиков, но и простых белорусов и украинцев. А что касается нынешней внутриполитической ситуации в Украине, то одномоментное решение найти сложно: это долгий процесс, который не лишен определенных противоречий.

О том, какие темы обсудили Президент Беларуси и Виктор Ющенко читайте здесь.

# Беларусь-Украина # Виктор Ющенко # Фотофакт

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