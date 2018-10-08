Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко

В общении был затронут целый ряд тем. Один из вопросов коснулся позиции Украины в СНГ. Напомним, страна поставила под вопрос участие в этой организации. Поскольку Беларусь является активным участником Содружества и намерена развивать отношения с Украиной, то встает вопрос, как этот шаг может отразиться на дальнейшем взаимодействии двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть много проблем, которые я с удовольствием обсудить готов с вами, в том числе и по позиции Украины в СНГ. Как известно, Украина вышла из состава СНГ, фактически заявила о выходе, но официально еще не наступило это событие. И на последнем саммите в Душанбе украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом в СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться.

По двусторонним отношениям я сказал. По событиям в Украине – вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, по-человечески, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, – мы об этом поговорим – влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, – приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия. Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит.

Честно говоря, могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений.

Виктор Ющенко – Александру Лукашенко: «Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах»