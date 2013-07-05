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Венесуэла отмечает День Независимости. С праздником президента и народ страны поздравил Александр Лукашенко

05 июля 2013 06:29
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Новости Венесуэлы. День независимости отмечают 5 июля в Венесуэле. 202 года назад народ этой страны принял решение отойти от власти испанской короны и создать новое независимое государство. По всей стране проходят праздничные мероприятия.

Венесуэла – стратегический партнер Беларуси. Единство позиций на международной арене и в экономических вопросах позволяет расширять сотрудничество между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником президента Боливарианской Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил удовлетворение тем, что двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Подтверждение тому – недавний визит в Беларусь Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На состоявшихся переговорах оба лидера договорились и далее придерживаться выбранного курса.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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