Венесуэла отмечает День Независимости. С праздником президента и народ страны поздравил Александр Лукашенко

Новости Венесуэлы. День независимости отмечают 5 июля в Венесуэле. 202 года назад народ этой страны принял решение отойти от власти испанской короны и создать новое независимое государство. По всей стране проходят праздничные мероприятия.

Венесуэла – стратегический партнер Беларуси. Единство позиций на международной арене и в экономических вопросах позволяет расширять сотрудничество между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником президента Боливарианской Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил удовлетворение тем, что двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Подтверждение тому – недавний визит в Беларусь Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На состоявшихся переговорах оба лидера договорились и далее придерживаться выбранного курса.