Глава Конституционного суда Египта стал временным президентом страны

Новости Египта. Египет временно обрёл президента. Присягу принёс глава Конституционного суда Адли Мансур. Он будет править, пока в стране не пройдут новые выборы.

Накануне в Египте фактически произошёл военный переворот. Армия объявила об отстранении от власти президента Мохаммеда Мурси, избрание которого год назад сама приветствовала. Тогда на выборах он набрал 51% голосов. Но угодить всем не получилось.

Двумя днями ранее покинуть пост добровольно и последовать своему примеру, лидера Египта призвал экс-президент страны Хосни Мубарак, место которого как раз и занял МУрси. Но политик был непреклонен и уходить не собирался. Происходящее раскололо жителей на два лагеря: противников и сторонников свергнутого президента.

Ситуация может выйти из-под контроля в любую минуту. Только ночью в уличных боях погибли 14 человек, более 300 получили ранения. И сейчас остаётся только гадать, что ждёт Египет сегодня, завтра или послезавтра. И сколько на своём посту задержится очередной египетский президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.