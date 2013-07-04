Александр Лукашенко и кардинал Жан-Луи Торан обсудили вопросы обеспечения межконфессионального мира и согласия

Новости Беларуси. Беларусь смогла обеспечить межконфессиональные мир и согласие. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с кардиналом Жан-Луи Тораном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кардинал Жан-Луи Торан возглавляет Папский совет по межрелигиозному диалогу. В Ватикане он сделал карьеру дипломата и долгие годы курировал отношения с государствами. Сегодня, общаясь с Александром Лукашенко, папский посланник передал от Папы Римского благословение всему белорусскому народу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я, прежде всего, приветствую вас на земле белорусской. Я очень надеюсь, что ваше пребывание в Беларуси будет успешным, потому что вопросов для переживания, для волнения, вопросов, которые вызывали бы дополнительные волнения, у нас сегодня нет. Как вы знаете, в Беларуси существуют 25 конфессий. Мы смогли обеспечить мир и стабильность в межконфессиональном мире. Ведущей конфессией у нас является русская православная церковь, католическая церковь вторая по численности конфессия. Меня очень удовлетворяет то, что эти две ведущие конфессии, две ведущие церкви нашли те пути, по которым можно развивать сотрудничество. Сегодня их взаимоотношения можно охарактеризовать как конструктивные и очень полезные для нашего государства. Мы в последнее время очень много сделали для наших церквей, в том числе и для католической. Совсем недавно мы с кардиналом приняли решение о строительстве в Беларуси Католического духовно-образовательного центра. Для нас это очень важно. Нам очень нужно, чтобы священнослужители католической церкви были гражданами Беларуси, а не происходили из одной только страны - мы об этом уже много раз говорили. Я и прежнему Папе Римскому об этом говорил. Словом, не решаемых вопросов у нас нет. И я хочу заверить вас и прошу передать это Папе Римскому, вновь избранному, что католическая конфессия, как и прежде, будет занимать достойное место среди подобных организаций в Беларуси и гражданам Республики Беларусь будет обеспечен полный доступ в тех рамках, в которых они хотят идти.

Кардинал Жан-Луи Торан, председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу:

Вчера вечером я встретился со Святым отцом прежде, чем приехать к вам. Понтифик передавал вам наилучшие пожелания и просил меня передать благословение всему белорусскому народу. Я с большим интересом выслушал ваши слова, они для меня особая ценность. Я представляю Папский совет по межрелигиозному диалогу. Моя дипломатическая карьера длилась 28 лет. У меня была возможность разговаривать с представителями разных государств. Во время такого разговора понимаешь, на сколько важно, когда существует взаимоуважительный диалог между представителями конфессий и властью. Поэтому мне было приятно услышать от вас, что все конфессии нашли в Беларуси дом для того, чтобы разговаривать друг с другом и жить в мире и согласии. Для меня это первая поездка в Беларусь и мне интересно увидеть, как происходит этот диалог в вашей стране.

Кардинал Жан-Луи Торан — авторитетный ватиканский иерарх. Он известен тем, что выступал с резкой критикой агрессии США в Ираке. Именно он 13 марта объявил об избрании нового Папы Римского.

В Беларусь кардинал приехал впервые и в ближайшие дни примет участие в праздновании 400-летия Будславской Иконы Божьей матери, куда он направлен в качестве папского посланника.

Будславская икона — одна из наиболее почитаемых в католической церкви и славится многочисленными чудесами. Ежегодно к ней устремляются пилигримы из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. В этом году Будслав планирует принять более 40 тысяч католиков. Для их удобства в поселок пущены дополнительные поезда.

Около 4 тысяч паломников еще накануне отправились в Будслав пешком. Государство оказало всю необходимую поддержку в подготовке праздника, который пройдет 5 и 6 июля. Выделены средства на реконструкцию костела в Будславе, также будет введена в обращение специальная почтовая марка. Этот праздник станет самым значимым из католических торжеств в этом году.