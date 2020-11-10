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Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне

10 ноября 2020 17:12
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Новости Беларуси. Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации и объявили персонами нон грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне-1

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Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне-4

И, как стало известно, Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне, в качестве ответных мер. Об этом заявил глава Форин-офиса.

# Международная политика # Тимоти Уайт Бойкотт # Лиза Тамвуд # Анатолий Глаз # Доминик Рааб # Фотофакт

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