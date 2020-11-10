Новости Беларуси. Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации и объявили персонами нон грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, как стало известно, Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне, в качестве ответных мер. Об этом заявил глава Форин-офиса.