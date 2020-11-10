Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации
Новости Беларуси. Не дипломатичное поведение – есть такое устойчивое выражение. Однако представители страны лордов вероятно забыли, что целью нахождения в Беларуси британской миссии является поддержание мира, а не внесение раздора. И уж тем более участие в несанкционированных мероприятиях.
Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации и объявили персонами нон-грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот почему.
Это кадры, снятые во время акции протеста 8 ноября. А эти люди – граждане Великобритании, уполномоченные Ее Величеством представлять интересы Соединенного Королевства в нашей стране и налаживать тесные связи с белорусским государством и народом. Мужчина в маске – Уайт Бойкотт Тимоти, военный атташе. Его спутница – Лиза Тамвуд, заместитель посла Великобритании. И каждое воскресенье – они на незаконных митингах, направленных против законной власти Беларуси.
К слову, в связи с оппозицией этот не дипломатичный дуэт был замечен еще в мае. Вместо налаживания сотрудничества осуществляли протестную активность, в том числе – помощь иностранным журналистам.
Сложно представить такое поведение белорусских дипломатов в Великобритании и реакцию на это местных властей. Как итог: иностранцам аннулировали дипломатические аккредитации, в Беларусь они уже вряд ли смогут вернуться.