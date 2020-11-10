Новости Беларуси. Не дипломатичное поведение – есть такое устойчивое выражение. Однако представители страны лордов вероятно забыли, что целью нахождения в Беларуси британской миссии является поддержание мира, а не внесение раздора. И уж тем более участие в несанкционированных мероприятиях.

Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации и объявили персонами нон-грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот почему.