Алексей Авдонин: «Любая цветная революция запускает череду необратимых процессов»

Новости Беларуси. О ситуации в Армении, об отложенном эффекте революции и о том, кому выгоден этот геополитический конфликт, говорим в программе Новости «24 часа» на СТВ с нашим гостем – аналитиком Белорусского института стратегических исследований Алексеем Авдониным. Евгений Поболовец, СТВ:

Сегодня ночью в Ереване разгромили парламент, избили спикера, требуют отмены мирного соглашения и в целом отставки правительства. Давайте еще раз напомним зрителям, что там происходит и какие действия (или недействия) властей привели к такой реакции населения. «Мы наблюдаем картину фактически плавного перехода вооруженного конфликта в цветную революцию»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В действительности сейчас мы наблюдаем картину фактически плавного перехода вооруженного конфликта в цветную революцию, которая сейчас активно начинает подогреваться внешними силами в самой Армении. Понятно, что сейчас, когда, в принципе, уже видны, полностью определены условия мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, введены миротворческие войска Российской Федерации, однозначно в Армении есть силы, которые выступают условно за продолжение войны до конца. Понятно, что такое соглашение не удовлетворяет некоторые такие силы, они стремятся к некому условно реваншу, продолжению боевых действий. Понятно, что сейчас, в XXI веке, такие вопросы на эмоциях и только условно с использованием вооруженных сил не решаются. Конфликт вышел за пределы вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией, затрагивает ключевых игроков в этом регионе Понятно, что уже этот конфликт вышел за пределы простых отношений или вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией, затрагивает уже ключевых игроков в этом регионе. Понятно, что Россия как сильная страна вмешалась в разделение двух противоборствующих стран для того, чтобы установить мир на этой земле. Сейчас для двух сторон это наиболее важно, в первую очередь для простых граждан Карабаха, для простых граждан Азербайджана.

Армении важно сохранить и обеспечить мир, мирное разрешение и дальнейшее развитие этого региона, дальнейшее становление отношений в уже сформировавшихся новых условиях. Евгений Поболовец:

Да, это самое главное, чтобы не погибали люди. Любые вопросы надо решать путем мирных переговоров. Давайте дальше продолжим про Армению рассуждать. Ведь совсем недавно там была цветная революция и к власти пришел Пашинян. Сейчас мы наблюдаем довольно большое недовольство действиями нынешнего главы правительства. Какие действия к этому привели и с чем это связано? Судьба Армении, можно сказать, повторяет судьбу Грузии в 2008 году Алексей Авдонин:

В принципе, судьба Пашиняна и судьба Армении (многострадальной, можно сказать) повторяет судьбу Грузии в 2008 году, когда до этого к власти пришел Саакашвили. Основное, что делалось с 2004 по 2008 годы – это интенсивное наращивание вооружения, военной техники, силового блока в Грузии для последующей реализации этого всего потенциала в конфликте, который был как раз 8 августа 2008 года. Фактически та схема, которая была реализована в Армении, повторяет тот же сценарий, который планировался и был реализован в Грузии. То есть приход через цветную революцию Пашиняна, интенсивное накачивание Армении вооружением, военной техникой, плюс актуализация очень сильно через информационно-пропагандистскую кампанию темы национализма, темы решения карабахского вопроса. «Нация была заряжена на то, чтобы вооруженным путем решать данный конфликт» Как результат, естественно, нация была заряжена на то, чтобы вооруженным путем решать данный конфликт. Хотя сейчас, в современных условиях, это, наверное, самый пагубный вариант, самый пагубный сценарий. В принципе, результат его сейчас мы наблюдаем.

Евгений Поболовец:

Сейчас довольно много в сети в частности, в СМИ пишут много версий о том, кому же был выгоден и кто получает главную прибыль от этого геополитического конфликта. На ваш взгляд, кому это было нужно? «Когда двое сражаются, всегда это выгодно третьему» Алексей Авдонин:

Знаете, есть старая китайская поговорка: когда двое сражаются, всегда это выгодно третьему. Поэтому всегда надо смотреть, кто же был той третьей стороной, который подкармливал условно и Азербайджан, и Армению для того, чтобы перевести замороженный конфликт. Он был тлеющим, были какие-то разногласия, стычки. Но так, чтобы оно перешло к активным боевым действиям, такого давно не было. В принципе, были вовлечены миротворческие силы, притом крупный контингент – Российская Федерация. Это впервые за последние 20 лет. Страны, ориентированные на создание напряженности вокруг России, ориентируются на то, чтобы замороженные конфликты разгорались Понятно, что сейчас те страны, которые ориентированы на создание зоны напряженности вокруг России, как раз ориентируются на то, чтобы такие замороженные конфликты вновь разгорались. Россия оттягивала свои все силы, ресурсы на разрешение таких конфликтов, и во многом такие конфликты не являются стратегическими для той же России.

Важно, к примеру, отметить заявления определенных фабрик мыслей, американских фабрик мыслей, в частности ряда корпораций: RAND, Stratfor, которые напрямую заявляют о том, что приоритетным все-таки для стран Запада является Черноморский регион и контроль Черного моря. И важно оттянуть внимание Российской Федерации на другие горячие точки, на другие проблемы, для того чтобы Российская Федерация меньше сосредотачивала свое внимание, то есть инвестировала в инфраструктуру военную, гражданскую на Черном море и тем самым могла потерять контроль над этим регионом. Важно смотреть на стратегические цели, которые преследуют другие игроки – не только региональные, но и мировые И отмечается, что на ближайшие 10 лет как раз Черное море и этот регион будет наиболее важным в противоречиях между Евросоюзом и Российской Федерацией. Поэтому, в принципе, здесь важно всегда смотреть те стратегические цели, которые преследуют другие игроки, и не только региональные, но и мировые. Евгений Поболовец:

Белорусы довольно далеко находятся от Черного моря, но все-таки какие уроки из армяно-азербайджанского конфликта можем извлечь мы, какие выводы напрашиваются сами собой? Современная история Армении может выступать примером того, какой сценарий мог быть реализован в Беларуси