Как отразится на белорусах пограничный контроль для авиарейсов в Россию

Им необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и посадочный талон. Отметки о пересечении границы проставляться не будут.

Наши граждане и граждане России пограничный контроль проходить не будут.

Новости Беларуси. Пограничный контроль для авиарейсов из Беларуси вводит Россия. С середины мая самолеты, прибывающие из нашей страны или вылетающие в обратном направлении, переведут в международные терминалы.

Получена официальная информация о том, что с 15 мая 2017 года российская сторона в авиационных пунктах пропуска будет осуществлять контроль в отношении воздушных судов, прибывающих из Республики Беларусь и следующих в обратном направлении. В том числе – и пассажиров.

В Республике Беларусь приграничный контроль на воздушные суда, следующие авиарейсами из Республики Беларусь и в обратном направлении осуществляться не будет.

По мнению экспертов, причиной усилить контроль стал пятидневный безвизовый режим в Беларуси.

Нововведения направленны на иностранцев, которые летят через нашу страну в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.