«Великий камень» и Академия Шелкового пути: настоящее и будущее белорусско-китайских отношений

Новости Китая. Темой недели стал визит Александр Лукашенко в Китай. Страна, которая сегодня претендует на звание одной из двух самых сильных экономик планеты и одного из новых центров силы формирующего многополярного мира, воспринимает Беларусь как не просто надежного друга, но – железного партнера. Именно такая дипломатическая лексика была использована китайской стороной.

Может показаться, что прошедший в Пекине 3 сентября парад это всего лишь дань прошлому, – 70-летие победы в антияпонской войне и чествование окончания Второй мировой. Да. Китай прекрасно помнит прошлое. Но не только это. Мощь новых технологий и размах, показанные Китаем миру за полтора часа парада, это и своего рода заявка на борьбу за горизонты будущего. А портфель проектов Беларуси и Китая — лучшее свидетельство того, что нас объединяет не только общая победа во Второй мировой, но и экономические стратегии развития.

Кстати, фамилия «Лукашенко» в китайском сегменте Интернета заняла первое место по популярности в поиске после самого слова «парад». Корреспондент программы «Неделя» на СТВ передает из Пекина.

Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ):

Это мы в Беларуси в мае во время визита Си Цзиньпина на стройплощадке «Великого камня».

Фото из Беларуси на самом видном месте в офисе главы китайской корпорации. Ло Янь, глава компании-соучредителя индустриального парка «Великий камень», в нынешнем году побила личный рекорд по количеству посещений Синеокой – 6 раз и снова на ближайшее время запланирована поездка.

Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ):

Очень хорошее впечатление произвела на нас Беларусь. У вас синее небо и белые облака – для жителей Пекина, где постоянный смог, это благо. Очень хорошее впечатление произвел президент Лукашенко. Когда уезжали в аэропорт, то Александр Григорьевич пожал каждому руку, попрощался, чувствуется, что он очень добрый человек.

Сейчас здесь строят инфраструктуру. С нового года начнут возводить административное здание. Ло Янь признается: «Великий камень» не просто бизнес, скорее имиджевый проект, ведь в Беларусь бизнесмены планируют зайти со своим капиталом серьезно и надолго.

Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ):

В Беларуси работать спокойно и там люди доброжелательные. Для нас важный проект – «Великий камень». И дальше мы будем сюда привлекать инвесторов – крупные китайские компании. Сейчас на согласовании еще один проект – футбольный стадион для чемпионата Европы. Есть намерения сотрудничать в аграрной отрасли, в нефтехимии и энергетике. Беларусь расположена в очень хорошем месте, где можно успешно работать с постсоветскими странами и с западными компаниями.

Увеличить экспорт в КНР – задача для правительства, прописана в пятой Директиве президента. Документ касается развития двусторонних отношений. Отдельной строкой «Великий камень» как «образец масштабного сотрудничества» между странами. Резидентам индустриального Парка обещано сохранить наилучший правовой режим работы. Энергетическая безопасность, наука, экономика, искусство – Директива охватывает практически все сферы межгосударственного диалога.

Беларусь и Китай связывают два десятилетия сотрудничества. Но именно в последние годы диалог между странами оживился. Да и лидеры стали чаще видеться. За четыре месяца встречались трижды – редкость для мировых политиков. В мае подписали пакет из 20 соглашений и меморандумов. На неделе подтвердили — Китай готов работать в Беларуси и поддерживать партнерство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня сотрудничество очень эффективно развивается.

Мы немало сделали по строительству «Великого камня», мы его назвали «Жемчужиной «Шелкового пути». Там идет проектирование, строительство, компании пришли, приходят постоянно новые. Это будет уникальный проект, вы ознакомились с ним. После вашего посещения работа там значительно активизировалась. Я благодарен вам за те инвестиции, за те кредиты, которые вы нам предоставили. Мы строим дороги в нашей стране за счет китайских кредитов. Сегодня прорабатываем ряд проектов, чтобы освоить те средства, которые выделены вами во время вашего визита в Минск.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Исходя из принципов стратегического партнерства, Китай готов поддерживать Беларусь. Мы готовы и дальше работать с Беларусью, чтобы добиваться еще больших результатов в совместной деятельности. Белорусско-китайское партнерство устойчиво развивается. Надеюсь, что стороны будут активно сотрудничать для сохранения высокой динамики отношений. Хочу отметить важность создания Китайско-белорусского парка. Мы уже многое совместно сделали по этому проекту. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем сделать парк образцовым примером инициативы экономического пояса большого «Шелкового пути».

В экономический пояс «подвязались» и ученые. В Минске и Пекине планируют создать Академию Шелкового пути для подготовки кадров. Ведь чтобы реализовать амбициозные и дорогостоящие проекты, нужны специалисты.

Цай Фан, вице-президент Китайской академии общественных наук:

Мы полагаем, что в Академии Шёлкового пути будет сосредоточен опыт и знания белорусских учёных, которые смогут подготовить специалистов не только для научной сферы, но смогут оказывать интеллектуальную помощь бизнесу в рамках инициативы экономический пояс Шелкового пути.

Первый вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли курирует в стране экономику. Поэтому разговор с Александром Лукашенко – о проектах. Коммерческих тонкостей не разглашали, однако дипломатично и по-китайски сдержано Чжан Гаоли заверил: Китай воспринимает Беларусь как надежного друга и железного партнера.

Чжан Гаоли, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, первый заместитель премьера Госсовета КНР:

В лице Беларуси мы всегда имеем надежного большого друга и партнера. Мы всегда рассматриваем вас как своего железного партнера. Под вашим руководством в Беларуси наблюдается политическая стабильность, развивается экономика и постоянно повышается уровень жизни населения. Мы восхищаемся вашими достижениями

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чем чаще мы будем встречаться, тем более продвинуты будут наши отношения, тем эффективнее будут реализовываться наши договоренности.

Чжан Гаоли, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, первый заместитель премьера Госсовета КНР:

В годы Второй мировой войны в Беларуси, как и в Китае, понесли огромнейшие национальные потери, страна внесла весомый вклад в победу в мировой антифашистской войне. Такой подвиг не забывается и китайским народом, и народами всех стран мира. И торжественное празднование 3 сентября в Китае 70-летия Победы окончания Второй мировой войны для того, чтобы не забывать прошлое и чтить память павших героев, дорожить имеющимся миром и открывать будущее.

Друзей и партнеров пригласил глава КНР на грандиозное празднование 70-летия Победы. В Китае к этому дню готовились тщательно и ответственно. Си Цзиньпин с супругой приветствовали высоких гостей. На парад приехали около трех десятков лидеров иностранных государств.

А это знаковые рукопожатия. Общее фото на память и гости прошли на vip-трибуны. Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал военных.

До этого День победы над Японией и окончание Второй мировой войны в Китае отмечали куда скромнее. Здесь многое было впервые. Пекин продемонстрировали военную технику и авиацию – все то, что раньше тщательно скрывали от посторонних глаз. Да и иностранных военнослужащих тоже впервые пригласили впервые.

Ольга Юруть, СТВ:

На параде в Пекине впервые участвуют иностранные войска. Белорусскую армию представляет элитное подразделение – Рота почетного караула. Военнослужащие уже две недели в Пекине чеканят шаг.

Асы авиации разукрасили небо цветными красками. Завершился парад символично – в мирное небо выпустили голубей, а когда они разлетелись, над площадью Тяньаньмэнь взмыли тысячи разноцветных воздушных шаров. Парад закончился, но тему Второй мировой до сих пор широко освещают в китайских СМИ.

«Жэньминь жибао» – авторитетное издание в Китае. Выходит ежедневно тиражом в три миллиона экземпляров. Накануне приезда в Китай многие лидеры, присутствовавшие на параде, общались с журналистами этого издания. Их интервью публиковали в течение недели празднования 70-летия Победы. Очень почетно и ценно, что общение с Александром Лукашенко на страницы главной газеты Китая разместили именно в знаковый день – в день парада.

Белорусский лидер в разговоре с журналистом напомнил про огромные потери, которые понесли тогда белорусский и китайский народы. Поэтому любые попытки переписать историю обречены на провал.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Необходимо честно признать, что в мире существуют силы, заинтересованные в пересмотре итогов Второй мировой войны. Для чего они это делают? Чтобы, поставив под сомнение историческую правду, оспорить нынешние права и интересы стран, вынесших основное бремя войны в Европе и Азии. Этого нельзя допускать.

Как говорится в одном известном изречении, те, кто не усвоили историю, обязательно ее повторят. И в этом контексте на Китай возложена особая, если хотите, историческая миссия: если полуторамиллиардный китайский народ будет помнить и чтить итоги и правду о Второй мировой войне, никому не удастся ее исказить, предать забвению.

Глава государства высказал свое мнение и по поводу послевоенного мирового порядка во главе с ООН. Ведь идеи 70-летней давности о центральной роли Организации Объединенных Наций в мире вновь востребованы. Эта международная организация должна идти в ногу со временем и проводить необходимые реформы. Александр Лукашенко абсолютно убежден в том, что цели и принципы Устава этой организации должны оставаться незыблемыми.

Ольга Юруть, СТВ:

По-китайски «ваза» произносится как «пинг», такое же созвучие имеют слова «мирный», «безопасный» и «стабильный». Во время мирового кризиса отношения Беларуси и Китая не только крепнут, но и, словно эта ваза, наполняются новыми проектами и контрактами.