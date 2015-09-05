В ЦИК поступили документы пяти претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси

ЦИК проверил подписные листы: на пост Президента Беларуси будут претендовать 4 кандидата

В целом эксперты отмечают, что избирательная кампания проходит достаточно спокойно. В нашу страну продолжают прибывать международные наблюдатели. В Беларуси уже находятся около полусотни экспертов от ОБСЕ. Всего же на выборах Президента будут работать более 800 делегатов от ОБСЕ и СНГ. Тем не менее, пока прогнозы делать рано. Тот факт, что количество участников избирательной кампании сократилось вдвое – пикеты по сбору подписей проходили в поддержку 8 выдвиженцев, – специалисты оценивают позитивно.