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В ЦИК поступили документы пяти претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси

05 сентября 2015 17:59
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Новости Беларуси. В Центризбирком Беларуси поступили документы пяти претендентов в кандидаты на пост Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы для регистрации подали Татьяна Короткевич, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович. Сегодня были представлены документы действующего главы государства Александра Лукашенко.

Также документы представил Виктор Терещенко, которому, однако, не удалось собрать необходимые 100 тысяч достоверных подписей.

Следующим важным этапом избирательной кампании станет регистрация кандидатов на высший государственный пост. ЦИК планирует провести её 10 сентября, чтобы уже на следующий день начался полноценный период предвыборной агитации.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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