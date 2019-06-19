Александр Лукашенко подарил президенту Египта белорусскую икру, хлеб и клубнику

Новости Беларуси. Завершился официальный визит президента Египта в Беларусь. Высокого гостя в аэропорту лично провожал Александр Лукашенко. Это знак особого дружеского отношения и успеха проведенных переговоров накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписаны 6 документов о сотрудничестве в разных сферах: как прошли переговоры глав государств Беларуси и Египта

Перед отлетом египетского лидера главы государств провели небольшую беседу. Президент Египта отметил белорусское гостеприимство, а также то, что несмотря на раннее время, Александр Лукашенко принял решение лично его проводить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ничего чрезвычайного не совершил. Такое гостеприимство было по отношению ко мне в Египте. Что касается «в такую рань», как вы сказали, то я человек деревенский, я привык в пять часов постоянно просыпаться и начинать рабочий день. Поэтому для меня это не ранний – обычный день: встретиться перед отлетом вашим на родину, для меня просто удовольствие. Еще раз пообщаться, узнать ваше впечатление от этого визита. Мы друзья, и этим всё сказано.

После диалога Александр Лукашенко, как и принято у гостеприимных белорусов, не отпустил гостя с пустыми руками и передал президенту Египта подарки. С собой Абдель Фаттах ас-Сиси увез произведенные у нас икру, хлеб и клубнику.