Вас попрошу далеко не уходить, потому что вы в теме: Александр Лукашенко о завершении дипмиссии грузинского посла

Новости Беларуси. Минск и Тбилиси готовы выходить на новый уровень в экономическом сотрудничестве. Речь об этом 14 ноября шла на встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы в развитии отношений сделано немало, значительно прибавил и товарооборот. По-настоящему теплая встреча – такие же сегодня и отношения Беларуси и Грузии. В нашей стране Давид Котария с 2012 года, сейчас заканчивает свою дипмиссию. Как раз на последние годы пришелся расцвет двусторонней дружбы. Настоящая «перезагрузка» началась больше двух лет назад, после первого государственного визита белорусского Президента в Грузию. Диалог поддержали ответным визитом Маргвелашвили в марте (подробнее здесь). В итоге договоренности в официальных документах переросли в конкретику. Наших продуктов все больше в грузинских магазинах. Делимся опытом в аграрной сфере. Уже есть модели белорусских комбайнов, пригодные для грузинских условий. И это далеко не все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану говорить о нашем конкретном сотрудничестве, о поставках товарных групп, товаров – это все знают, начиная от посадки картофеля у президента, моего друга, который мне в сердцах сказал: «Наверно, ваша картошка в Грузии не растет». Я говорю: «Нет. Наверно, вы просто не умеете картошку сажать, потому что это белорусский продукт. Мы вас научим». Научили – получилось. Это очень хорошая подвижка.

Сейчас мы еще больше поставляем семян картофеля, чтобы вы меньше завозили со стороны. У нас это второй хлеб. Думаю, не последний будет и в Грузии. Мы готовы осваивать у вас наши технологии под нашу технику, под любую технику и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Поэтому вы всегда будьте уверены: Беларусь все, что может, для Грузии сделает для того, чтобы прекрасный грузинский трудолюбивый народ всегда чувствовал себя хорошо и благополучие его росло.

Давид Котария, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:

Мощный импульс дал ваш визит к президенту Грузии. Для нас это большая честь. В том числе по всем направлениям – политическом, торгово-экономическом. И ведь действительно, белорусскую картошку теперь знает и грузинская земля. Совсем недавно президент Грузии похвастался своим урожаем второго хлеба в социальной сети. Такое богатство – а точнее, мешок семенного картофеля белорусского сорта, – Георгию Маргвелашвили подарил лично Александр Лукашенко. В итоге, как подчеркнул в комментарии грузинский лидер, настоящая «урожайная осень», «из одного мешка картофеля – шесть».

Это, конечно, пример частный, но уж точно показательный: нашей продукции доверяют. И любят. Распробовали в Закавказье нашу муку, колбасы, сыр, сливочное масло.

Анастасия Иванникова, СТВ:

За последние годы в развитии двусторонних отношений сделано немало. Состоялся первый в истории государственный визит в Грузию на высшем уровне, вырос и товарооборот. В основе экспорта – грузовики, молоко и сливки, лекарства. А вот из Грузии к нам завозят минеральную воду и виноградное вино. И в горах, и на равнинах Грузии работает белорусская техника. Развиваем кооперацию: речь о сборке тракторов и лифтов. А совсем скоро колесить в Грузии будут наши автобусы, троллейбусы и даже городские электрички. Переговоры о поставках пассажирской техники для городов Грузии уже ведутся.

Сейчас в Беларуси работают 19 предприятий с грузинским капиталом. В августе в Тбилиси открылось наше посольство. И это яркий результат развития диалога, – уверен Давид Котария. Наш регион дипломат знает хорошо. Говорит, за время жизни в Синеокой успел полюбить хлебосольную и гостеприимную страну. Тем более, у нас с Грузией так много общего.

Давид Котария:

Направление по сельскохозяйственной продукции – это раз. Второе направление самое главное, это машиностроение и технологии. Направление, которое для нас интересно и имеет большой потенциал – это IT-технологии. Условия для открытия своего дела в Беларуси хорошие, – отмечает Лия Гахария. Вот уже 14 лет как она создала ресторан и руководит им. Здесь каждый желающий может распробовать Грузию «на вкус». Такая бизнес-дружба возможна благодаря схожести менталитетов и общим вкусам. Не зря родная сестра Лии с удовольствием готовит холодник и драники (и при этом живет в небольшом грузинском городке).