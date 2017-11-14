Подготовка визита на высшем уровне и белорусский картофель на грузинских полях: Президент Беларуси встретился с послом Грузии

Хорошо развиты и прямые контакты между регионами. Также возобновлена деятельность двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В том числе, благодаря этой работе значительно вырос товарооборот. Стали более тесными контакты в промышленности, сельском хозяйстве. Даже картофель отечественных сортов выращивает лично президент Грузии. Как отметил Александр Лукашенко, второй хлеб в Беларуси не последним будет и в Грузии. Сейчас наша страна поставляет еще больше семян картофеля.

Новости Беларуси. Еще одна встреча состоялась 14 ноября во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии Давида Котария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова сделать все для Грузии и благополучия ее народа. За последние годы в развитии отношений сделано немало. Состоялся первый в истории государственный визит в Грузию на высшем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас очень хорошие перспективы. Я благодарен вашему президенту, правительству за приглашение посетить Грузию. Мы договорились, чтобы визит был ярким и полезным. Нам надо наполнить его конкретным содержанием, чтобы, как всегда, после встреч президентов и правительств, у нас была динамика в конкретике, чтобы народы Грузии и Беларуси не сказали, что мы только церемониально встречаемся.

Я думаю, что в первой половине будущего года мы справимся с подготовкой визита, и я смогу приехать снова в эту прекрасную страну. А вас попрошу далеко не уходить, потому что вы в теме, вы сможете оказать и нам, и грузинской стороне, и правительствам серьезную поддержку в ходе этого визита. Я не стану говорить о нашем конкретном сотрудничестве, о поставках товарных групп, товаров, это все знают, начиная от посадки картофеля у президента, моего друга, который мне в сердцах сказал: «Наверно, ваша картошка в Грузии не растет». Я говорю: «Наверно, вы просто не умеете картошку сажать, потому что это белорусский продукт. Мы вас научим». Научили – получилось. Это очень хорошая подвижка. Сейчас мы еще больше поставляем семян картофеля, чтобы вы меньше завозили со стороны. У нас это второй хлеб. Думаю, не последний будет и в Грузии. Все мы любим этот продукт. Мы поставляем вам продукцию машиностроения. И будем поставлять, если вас будет интересовать что-то. Мы готовы осваивать у вас наши технологии под нашу технику, под любую технику и в сельском хозяйстве, и в промышленности.