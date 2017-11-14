Александр Лукашенко поддержал назначение выборов в местные Советы депутатов на 18 февраля 2018 года

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля будущего года. Предложение Центризбиркома по назначению этой даты 14 ноября поддержал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нюансы выборов в местные Советы депутатов были рассмотрены на рабочей встрече главы государства с председателем ЦИК Лидией Ермошиной. Поднимались, в частности, вопросы финансирования, экономного расходования выделенных средств. А также календарный план мероприятий и институт наблюдателей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Центризбирком должен по закону организовать выборы: бюллетени, семинары, обучение руководителей участковых комиссий. А сэкономить мы можем на том, что я поручу, если это участок в школе, значит, надо сделать образцовый участок в школе, если это участок в клубе, значит, образцовый участок в клубе. Там ведь основная «кухня». И мы постараемся сделать за счет того, что у нас все готово с тех выборов, чтобы урны не выбрасывали и кабинки. Все это есть на месте. Но главное – это зарплата, зарплата тех людей, которые будут задействованы на этих выборах. Я вам откровенно говорю, что надо минимизировать, хотя деньги есть, это не проблема, они в проекте бюджета заложены, но лучше сэкономить и на месте что-то сделать, но не за счет тех людей, которые будут работать. Зарплата людей, связанных с выборами, – это святое.
Скрывать ничего не будем. Кто готов на выборы идти, пусть идет по закону. Власть создаст все условия, чтобы выборы были достойными. А вас я попрошу проконтролировать, чтобы это действительно было достойно.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Проект указа у вас находится в папке. Я прошу подписать его сегодня. И с этого момента будет запущен старт избирательной кампании. Предельный рабочий день подписания указа – 17 ноября, то есть в эту пятницу. Поэтому я прошу именно в начале рабочей недели, чтобы и у регионов, и у политических партий, и общественных объединений было время и выдвинуть на этой неделе в составы территориальных избирательных комиссий. Мы три дня им даем, чтобы они находились в более льготных условиях. Это наша традиция.