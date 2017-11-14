Александр Лукашенко поддержал назначение выборов в местные Советы депутатов на 18 февраля 2018 года

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Центризбирком должен по закону организовать выборы: бюллетени, семинары, обучение руководителей участковых комиссий. А сэкономить мы можем на том, что я поручу, если это участок в школе, значит, надо сделать образцовый участок в школе, если это участок в клубе, значит, образцовый участок в клубе. Там ведь основная «кухня». И мы постараемся сделать за счет того, что у нас все готово с тех выборов, чтобы урны не выбрасывали и кабинки. Все это есть на месте. Но главное – это зарплата, зарплата тех людей, которые будут задействованы на этих выборах. Я вам откровенно говорю, что надо минимизировать, хотя деньги есть, это не проблема, они в проекте бюджета заложены, но лучше сэкономить и на месте что-то сделать, но не за счет тех людей, которые будут работать. Зарплата людей, связанных с выборами, – это святое.

Скрывать ничего не будем. Кто готов на выборы идти, пусть идет по закону. Власть создаст все условия, чтобы выборы были достойными. А вас я попрошу проконтролировать, чтобы это действительно было достойно.