Эксперт из Швейцарии: Украина – огромный просчёт ЕС и НАТО, они недооценили мягкую силу России

Почему украинский конфликт затянулся, что в Европе думают о диалоге с Минском и почему Польша вооружается до зубов? Об этом и не только на полях конференции по безопасности мы поговорили с военным экспертом из Швейцарии Ральфом Боссхардом. Интервью «Недели».

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня одним из самых важных и сложных вопросов является урегулирование конфликта в Украине. Как вы думаете, почему этот конфликт до сих пор не разрешили и кто, возможно, этому мешает?

Ральф Боссхард, военный эксперт из Швейцарии:

Украина – это огромный просчет ЕС и НАТО. Они недооценили мягкую силу России. И вы поймете это, если услышите, например, немецких политиков, которые говорят, что Россия – это, по сути, заправочная станция с ядерным оружием. Кроме того, они переоценили свою военную мощь после войн, которые они вели против Ирака, в которых одержали победу средствами и методами 80-х годов против иракской армии, основанной на технологиях и доктрине 70-х. Они думали, что смогут решить любую проблему военными средствами. Но из-за переоценивания своей военной мощи они были готовы принять военное решение и в случае с Украиной. Я до сих пор помню, как украинские военные говорили, что в течение полугода мы будем в Крыму и в Мариуполе, что, как я знал, было невозможно. Итак, они были готовы отправиться туда на войну и не знали, во что ввязываются.