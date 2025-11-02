Почему на Западе боятся Лукашенко и кто против мира в Украине? Интервью с военным экспертом из Швейцарии

Почему украинский конфликт затянулся, что в Европе думают о диалоге с Минском и почему Польша вооружается до зубов? Об этом и не только на полях конференции по безопасности мы поговорили с военным экспертом из Швейцарии Ральфом Боссхардом. Интервью «Недели».
Ольга Коршун, СТВ:
Вы некоторое время работали в ОБСЕ и знаете, как устроена эта Организация, то есть ее внутрянку. Как вы оцените уровень этой Организации сегодня?
Ральф Боссхард, военный эксперт из Швейцарии:
За те шесть лет, что я провел в Вене, я регулярно посещал заседания Постоянного совета и время от времени посещал Форум по безопасности, который раньше был площадкой для серьезных дискуссий, но сейчас все изменилось. Эти платформы оказались бесполезными. Когда я прибыл в Вену, я увидел, что белорусская делегация проявляет большую активность в области контроля над вооружениями. Я прекрасно помню выступления белорусских дипломатов по поводу меланжа – разновидности очень-очень опасного ракетного топлива, которое в самом конце было изъято из обращения в Беларуси. Но сегодня идеологическая конфронтация стала гораздо более важной, чем это было 10 лет назад или около того. И с европейской стороны, когда речь заходит о так называемых ценностях, таких как ЛГБТ и тому подобный цирк, с их точки зрения, Беларусь находится не на той стороне. И, конечно, это во многом связано с вашим Президентом Александром Лукашенко. Вы знаете, западные политики не любят сильных личностей. Вот почему они ненавидят Путина, вот почему они ненавидят Си Цзиньпина, вот почему они ненавидят Лукашенко.
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Ольга Коршун:
Считаете ли вы, что в ближайшем будущем действительно возможно, что отношения между Минском и Европейским союзом улучшатся?
Ральф Боссхард:
Я ожидаю некоторых перемен, возможно, от выборов в Германии весной следующего года. Франция, похоже, находится в перманентном политическом кризисе. Италия кажется немного более стабильной, чем Франция. И я не знаю, что произойдет в Британии, но это старые процессы, которые занимают много времени. С другой стороны, что касается Соединенных Штатов, то вы правы. Трамп сейчас делает акцент на личных контактах. Это его стиль ведения политики. И прямые контакты с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко принесли определенный прогресс. Но мы знаем, что Трамп очень прагматичен. Он ведет войну только тогда, когда это имеет смысл для бизнеса. Это немного странно, в этом есть доля иронии, но так оно и есть. Поэтому я думаю, что Беларуси будет легче найти общий язык с Трампом, чем с западноевропейскими державами.
Ольга Коршун:
Что касается милитаризации Европы. Как вы думаете, почему Польша проводит такую агрессивную политику, бряцает оружием у наших границ? И к чему это приведет?
Ральф Боссхард:
Именно экономика Германии переживает кризис, и люди начинают это чувствовать только сейчас. Они не чувствовали этого год назад или около того, когда все это начиналось, но сейчас они начинают чувствовать. И, знаете, торговля оружием – это один из методов преодоления экономического кризиса. Это старый рецепт. Мы видели это в истории и в других местах. Итак, Мерц пытается разыграть эту карту. С другой стороны, после катастрофы в Кабуле НАТО находится в сложном положении. А в кризис люди начали задаваться вопросом: для чего нам нужно НАТО? Таким образом, конфликт в Украине и напряженность в Восточной Европе в целом – это очень хорошая возможность для НАТО продемонстрировать свою полезность, в чем я лично очень сомневаюсь. Но таким образом они демонстрируют свою полезность в будущем. И для них в политическом плане это борьба за выживание как организации.
Ольга Коршун:
Наша страна проводит такую конференцию в третий раз. Как вы считаете, мнения, которые звучат в Минске, их слышат в Европейском союзе, в США?
Ральф Боссхард:
Я ожидаю, что в следующий раз здесь появятся эксперты, не являющиеся официальными лицами, но пройдет еще несколько лет, прежде чем действительно высокопоставленные дипломаты примут участие в этой конференции. А до тех пор мы пытаемся найти так называемый путь к контактам между неофициальными лицами, между военнослужащими, между учеными, и мы стараемся поддерживать контакты таким образом. Сейчас это единственный способ. У меня сложилось впечатление, что страны Евразии сейчас считают очень важными транснациональные угрозы, такие как торговля людьми, наркотрафик, терроризм. Это угрозы внутри евразийского пространства. Когда речь заходит о внешнем мире, военная конфронтация с Западной Европой – это вопрос номер один. В настоящее время Западная Европа, безусловно, является самым опасным направлением, самым опасным кризисным регионом, с которым приходится иметь дело.