Вакульчик рассказал о мясном деле с участием россиян, ущерб по которому достиг 20 млн долларов

Новости Беларуси. 23 октября президент принял с докладом председателя Следственного комитета Валерия Вакульчика. В центре внимания были вопросы становления ведомства и оптимизация его работы.

Комитет был создан 1 января 2012 года. Позитивно характеризует качество следствия сокращение числа необоснованных решений о возбуждении уголовных дел. Глава государства обратил внимание на то, что в работе следует учитывать позитивный и отрицательный опыт других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хотел бы еще раз услышать о том, как идет процесс становления Следственного комитета. И самое главное, вы – человек искренний, вы должны мне постоянно об этом говорить: допустили ли мы ошибку, где эта ошибка или ошибки мелкие есть, которые мы должны исправить.

Следственный комитет – это одно из фундаментальных решений, решений о его создании в нашей стране. И вы видите, с какими процессами столкнулась Россия, другие государства, которые попытались выделить следствие в отдельные органы, фактически власти. Поэтому, учитывая эти недостатки, мы должны на их опыте, пусть это, может, не совсем красиво говорить, но избежать ошибок у себя. Поэтому я хотел бы, чтобы здесь был абсолютно искренний разговор по фактам, по цифрам. Я у генерального прокурора часто спрашиваю об этом. Мы видим, что следствие не упало, что объемы, которые вы сегодня производите, выдаете на гора, нисколько не меньше, чем были раньше.

Есть целый комплекс вопросов, который связан с усилением следствия и результатов. Сегодня мы уже можем обсуждать первые результаты этой реорганизации. Хотелось бы услышать, как реагируют ваши коллеги, у которых вы фактически забрали следствие, следователи. Что происходит вообще на этом фоне? И две группы, которые поручены вам, мы изучаем сегодня работу наших связистов, которые работают по правительственной связи и по некоторым кадровым вопросам. Также возглавляете группу решений Президента, хотелось бы услышать, если эта информация окончательно готова, я хотел бы знать эту информацию, прежде чем получу письменно. А затем мы соберемся вместе с силовиками и обсудим те проблемы, которые могут всплыть в результате работы этих двух комиссий.

Президенту также доложено о ходе расследования ряда громких уголовных дел. Одно из них касается поставок российской фирмой турбины на Березовскую ГРЭС. Товар доставить должны были еще в 2011 году. Однако обязательства не выполнены до сих пор. Самой станции нанесен крупный материальный ущерб.

Сразу два уголовных дела возбуждено в отношении руководителей брестской фирмы, которые занимались мясопереработкой. Ущерб предприятию превысил 20 миллионов долларов.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета Беларуси:

По данному вопросу нами возбуждено два уголовных дела. Уголовное дело в отношении бывшего директора этого предприятия, по статье «Выманивание кредита», а также учредителя этого предприятия, гражданина Российской Федерации, предприятие брестское принадлежало ему. В Российской Федерации ему принадлежали фирмы, через которые осуществлялась реализация продукции. Продукцию брестского предприятия он получал и реализовывал в условиях 100-процентной предоплаты. В то же время – деньги в Беларусь не возвращались.