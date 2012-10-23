Кто и сколько зарабатывает на слухах об экономическом кризисе?

«Правительство Мясниковича висит на волоске и скоро отправится в отставку», «в Старобинском районе свирепствует чупакабра», а "доллар вот-вот подскочит до 12 тысяч". Это из последних известий, которые передает нам сарафанное радио. Впрочем, не только оно. Сегодня в интернете чего только не найдешь. А что вы обо всем этом думаете? Давайте поговорим. Добрый вечер, меня зовут Евгений Горин.

Слухи бывают разные. Про артистов. Про политиков. Про цены и деньги. Последние, конечно, волнуют трудящихся больше всего. В метро, в такси, на работе и дома люди где громко, а где шепотом делятся сокровенным. Вот совсем еще свежее: "После выборов рубль обвалится, надо бежать закрывать рублевые вклады". Помните, этот слух, как волной накрыл города и села в самый разгар недавней парламентской кампании? Кто-то сразу рванул в банк снимать деньги, другой - выгреб зарплату с пластиковой карточки, чтобы перевести последний резерв в валюту. Этих экспертов у обменников хватало. А кто-то, более спокойный, а главное, - экономически подкованный, взял в руки калькулятор. Таких, конечно, меньше.

Что в итоге? Выборы уж прошли, а рубль на валютных торгах ведет себя почти так же, как и накануне кампании - в режиме мелкого колебания. Никаких уговоров - верить - не верить. Только голая статистика.

Держать деньги под проценты сегодня выгоднее в рублях, чем в валюте. Конечно, белорусы знавали всякие истории с финансами - грустные и не очень. Хотя, где их не бывает. Но именно сейчас, сегодня кто выигрывает? Ответ очевиден. Тот, кто слухам и панике предпочел холодный расчет, основанный на знаниях, а не на истерике соседки тети Клавы. У кого рубли остались в виде вклада в банки - заработал, наверное, не лишнюю копейку. А паникер может сейчас подсчитать упущенную выгоду. Хотя, надо отметить, экономическая культура у нас пока еще низкая. Очень немногие люди решаются заработать, давая свои деньги банку под проценты. Нацбанк пока только планирует проводить своего рода экономический ликбез. То есть научить людей разбираться в простых финансах.

В современном мире и истории хватает примеров отдельных, очень умных и образованных, но и хитроватых людей, которые не просто живут за счет знания законов рынка, а получают за несколько часов миллиардные состояния. Им удается не только предугадать, что стоит за тем или иным явлением, но и самим запустить удачный слух, который сыграет им на карман.

Поговаривают, первым на экономических прогнозах научился капитализировать Галилео Галилей. Никаких предсказаний он не делал. Просто у него был хороший телескоп, в который ученый первым видел купеческий корабль с товаром задолго до того, как судно зайдет в порт. Сведения Галилей сообщал за процент торговцам, которые успевали вовремя избавиться от излишков товара. Он, как видим, зарабатывал не на слухах, а на том, что точно знал сам.

Самый успешный современный предсказатель-махинатор - Джордж Сорос. Он даже разработал не столько экономическую, сколько психологическую теорию фондовых рынков. Суть ее в том, что на них можно легко повлиять с помощью "нужной" информации, спровоцировав панику. Можно обвалить даже самую крепкую валюту при достаточной серии последовательных "ударов" через СМИ. Как говорится, хорошая прибавка к зарплате. Причем, за счет других - тех, кто привык верить слухам. Ему бы так не фартило, если бы народ чаще заглядывал в специальные книжки и почитывал статистические обзоры. Больше везло бы самому народу.

Финансовой достоверной информации сегодня достаточно в том же интернете. Только имей желание найти. Как, впрочем, и совсем другой. В сети, как известно, можно почти всё. К сожалению. Вешай лапшу, сколько хочешь, и тебе за это ничего не будет, никакой ответственности. Именно поэтому там слухов и сплетен на любой лад - пруд пруди: и о последних днях правительства, и о крахе белорусской экономики - кстати, сколько лет хоронят, а страна стоит и строится. И о конкретных людях - чиновниках, звездах сцены, политиках.

Слухи были, есть и будут всегда. Порой они рождаются от недостатка информации. Это надо признать! Но чаще их сочиняют или шутки ради, или разносят с определенной целью. В любом случае верить им или не верить - каждый решает по-своему. Важно не стать жертвой слухов. Выход из всего этого для любого из нас - образовываться. Чтобы не дать себя обмануть. Хочешь не попасть впросак - будь умнее и осведомленнее. Информация, действительно, правит миром. Важно грамотно ее оценивать.

Вот и весь вывод.

Да, кстати, скоро мы узнаем, суждено ли сбыться одному из самых древних слухов человечества. Пессимистичному пророчеству индейцев Майя о якобы конце света, который, по календарю индейцев, должен состояться 21 декабря 2012 года. Какие у кого ставки?

Всего хорошего. Может, еще поговорим.