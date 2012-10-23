В Японии начата борьба с коррумпированными чиновниками. В отставку уже подал министр юстиции

Новости Японии. В Японии всерьез взялись за коррумпированных чиновников, в том числе за тех, которые каким-нибудь образом связаны с мафией. Так, под раздачу попал министр юстиции Кэйсю Танака. Чиновнику ничего не оставалось, как подать в отставку, сообщили в программе «Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом к уходу с поста послужили опубликованные в ряде японских СМИ материалы о том, что 30 лет назад Танака был сватом на свадьбе у якудза. Эти данные журналисты раскопали, когда освещали другой скандал, в котором оказался замешан чиновник – с получением им пожертвований от иностранного гражданина, что запрещено японским законодательством во избежание лоббирования интересов другого государства.