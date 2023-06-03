Президент Экваториальной Гвинеи принял приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь

Приглашение от Александра Лукашенко посетить Беларусь с визитом принял президент Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его передал главе одного из самых богатых и стабильных государств Африки белорусский министр иностранных дел. Сергей Алейник, находясь в Малабо, провел ряд официальных встреч.