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Президент Экваториальной Гвинеи принял приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь

03 июня 2023 13:36
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Приглашение от Александра Лукашенко посетить Беларусь с визитом принял президент Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его передал главе одного из самых богатых и стабильных государств Африки белорусский министр иностранных дел. Сергей Алейник, находясь в Малабо, провел ряд официальных встреч.

Президент Экваториальной Гвинеи принял приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь-1

Основное внимание было уделено взаимодействию в экономической сфере. В частности, затрагивались вопросы сельского хозяйства, промышленной кооперации, производства продуктов питания.

Президент Экваториальной Гвинеи принял приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь-4

Обсуждалась и отрасль здравоохранения. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов. Экваториальная Гвинея занимает первое место на Африканском континенте по показателю ВВП на душу населения.

# Международное сотрудничество # Сергей Алейник # Александр Лукашенко # Фотофакт

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