Президент Экваториальной Гвинеи принял приглашение Александра Лукашенко посетить Беларусь
Приглашение от Александра Лукашенко посетить Беларусь с визитом принял президент Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его передал главе одного из самых богатых и стабильных государств Африки белорусский министр иностранных дел. Сергей Алейник, находясь в Малабо, провел ряд официальных встреч.
Основное внимание было уделено взаимодействию в экономической сфере. В частности, затрагивались вопросы сельского хозяйства, промышленной кооперации, производства продуктов питания.
Обсуждалась и отрасль здравоохранения. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов. Экваториальная Гвинея занимает первое место на Африканском континенте по показателю ВВП на душу населения.