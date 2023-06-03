Выборы в непостоянных членов Совбеза ООН. Почему голосование может превратиться в кукольное шоу?

Три дня до выборов непостоянных членов Совбеза ООН – Беларусь ожидает положительного решения по своей кандидатуре, но предстоящее голосование может превратиться в кукольное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что странным образом в качестве конкурента нашей стране появилась Словения.

Это решение постоянный представитель Беларуси в ООН назвал политизированным. 16 мая в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке состоялись открытые дебаты сторон. По отзывам дипломатов ряда дружественных стран, белорусская позиция была убедительнее и ожидаемо вызвала резонанс вокруг постановочного характера выдвижения кандидатуры Словении, что заставило Любляну публично оправдываться. Хотя еще до дебатов в Нью-Йорке словенские представители провели работу, чтобы заручиться поддержкой мирового сообщества. Активные визиты в страны Азии и Африки, во время которых использована известная тактика раздачи «пряников», кроме того, широко растиражирована публичная поддержка со стороны Вашингтона и Брюсселя, есть также сведения о прямом лоббировании американскими и европейскими дипломатами словенской кандидатуры. Выборы в Совбез ООН состоятся 6 июня.