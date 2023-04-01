Лукашенко – Польше: менять Латушко на Почобута один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда

О ядерных пожарах, условиях обмена беглых и мирных инициативах. Заявления Александра Лукашенко, сделанные во время Послания народу и парламенту, СМИ, в том числе зарубежные, разбирают на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И что парадоксально, обсуждают даже те, кто призывал не слушать речь белорусского лидера.

Официальная Варшава сейчас играет роль провокатора. Из Польши (где в основном засели наши беглые) почти ежедневно звучат агрессивные заявления, появляются провокационные вбросы и принимаются противоречивые здравому смыслу решения. Так, представители определенных польских кругов предлагают выдать осужденного Почобута (он на протяжении многих лет работал в нелегальной организации, которая якобы объединяет поляков в Беларуси, также способствовал героизации Армии Крайовой), а взамен открыть погранпереход «Берестовица-Бобровники». Реакция на такое предложение вполне предсказуема.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мне доложили, я вообще пребывал долго в ужасе: как можно человека обменять на пункт пропуска? Ну, не надо вам этот пункт? Хорошо, закрывайте! Он, по-моему, уже и не работает у нас. Ну, не хотите – не надо. Но обмен, так обмен. Если они хотят Почобута этого обменять на что-то, ну, так у нас в Польше Лахушки [речь о Павле Латушко – прим. ред.]. Но менять Лахушку на Почобута один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда. Они там, как оно, НАУ или ГАУ, как там называется это «правительство» во главе с ним? Сюда правительство. Оно же создано для Беларуси. Сюда это правительство, в Беларусь, во главе с Лахушкой, я отдаю Почобута. Передай им, до вечера решим вопрос. Ответ от беглого Латушко не заставил себя долго ждать. Записав видеообращение, он выдвинул условия. Но что интересно: все же прекрасно понимают, беглец – марионетка, но делает вид, что решения принимает самостоятельно.