Лукашенко – Польше: менять Латушко на Почобута один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда
О ядерных пожарах, условиях обмена беглых и мирных инициативах. Заявления Александра Лукашенко, сделанные во время Послания народу и парламенту, СМИ, в том числе зарубежные, разбирают на цитаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И что парадоксально, обсуждают даже те, кто призывал не слушать речь белорусского лидера.
Официальная Варшава сейчас играет роль провокатора. Из Польши (где в основном засели наши беглые) почти ежедневно звучат агрессивные заявления, появляются провокационные вбросы и принимаются противоречивые здравому смыслу решения. Так, представители определенных польских кругов предлагают выдать осужденного Почобута (он на протяжении многих лет работал в нелегальной организации, которая якобы объединяет поляков в Беларуси, также способствовал героизации Армии Крайовой), а взамен открыть погранпереход «Берестовица-Бобровники». Реакция на такое предложение вполне предсказуема.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мне доложили, я вообще пребывал долго в ужасе: как можно человека обменять на пункт пропуска? Ну, не надо вам этот пункт? Хорошо, закрывайте! Он, по-моему, уже и не работает у нас. Ну, не хотите – не надо. Но обмен, так обмен. Если они хотят Почобута этого обменять на что-то, ну, так у нас в Польше Лахушки [речь о Павле Латушко – прим. ред.]. Но менять Лахушку на Почобута один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда. Они там, как оно, НАУ или ГАУ, как там называется это «правительство» во главе с ним? Сюда правительство. Оно же создано для Беларуси. Сюда это правительство, в Беларусь, во главе с Лахушкой, я отдаю Почобута. Передай им, до вечера решим вопрос.
Ответ от беглого Латушко не заставил себя долго ждать. Записав видеообращение, он выдвинул условия. Но что интересно: все же прекрасно понимают, беглец – марионетка, но делает вид, что решения принимает самостоятельно.
Николай Волович, политический аналитик:
Все это поведение беглых – один большой спектакль, который они играют на западную публику. И решать будут, конечно, ни Латушко, ни Тихановская, ни все это беглое змагарье, которое сидит в Варшаве и в Вильнюсе. Решать будут в кабинетах в Варшаве, Моравецкий, Дуда и прочие политики. Менять или не менять.
Александр Шатько, общественный деятель:
Их реакция понятна, им на сегодня надо о себе каким-то образом сказать, они внимательно слушали это Послание и услышали то, что не хотели услышать. Прежде всего мы готовы вернуть всех так называемых беглых на территорию Республики Беларусь, но пройдут они через определенную комиссию. Ведь кто-то сбежал, наверное, просто подвергся панике на самом деле. И сегодня страдает и желает вернуться. Если гадости этой стране не наделал, продолжайте жить. И Александр Григорьевич об этом четко сказал. Мы никому ни за что мстить не будем.
Так или иначе всех беглецов ждут обратно домой. Для этих целей создана и работает межведомственная комиссия. Желающие вернуться присылают свои обращения. Рассматривают заявления граждан специалисты в срок не позднее двух месяцев со дня их поступления.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Лукашенко о войсках НАТО: они готовятся вторгнуться на территорию для уничтожения нашей страны
Эксперты уверены: с ядерным оружием Беларуси не грозит война. И вот почему
Лукашенко о ситуации в Украине: «Русская телега по инерции если покатится – мало не покажется»