Вальдемар Гердт: «саммит мира» превратился в саммит клуба сторонников Украины

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага 19 созыва:

Надо начинать с самого названия саммита. Саммит по мирному урегулированию превратился в саммит клуба сторонников Украины. Потому что мирное урегулирование можно делать только тогда, когда за столом находятся все стороны конфликта. А здесь важно было показать миру единство, поддержку Украины. Немножко избирателей подвоспитать, но не получилось. Не то, что даже многие не приехали на этот саммит, но даже те, кто приехали, были такие, которые воздержались и проголосовали против. То есть такого единого фронта, который хотелось бы продемонстрировать на этом саммите, не получилось. Но само по себе пусть собираются. Хорошо же, когда говорят. Любая война заканчивается за столом переговоров. Потихонечку к этому столу шажки маленькие начинают делать. Пусть делают.

Шольц, кстати, не дождался окончания саммита, улетел, сославшись на сложную ситуацию внутри страны. Хотя да, ему есть на что ссылаться. То есть это такая попытка, демонстрация сделать что-то. Это как сохранить хорошую мину при плохой игре. Поэтому Соединенные Штаты не отказались совсем, но мы прекрасно знаем, когда Соединенные Штаты ставят это в приоритет «А», то основные игроки мирового политического истеблишмента делают вот так. А тут дали свободу и волю, в общем-то, там большого давления не оказывалось, и поэтому получился такой вот посидейчик, никому не нужный.