В Воложине открылась социальная прачечная

Новости Минской области. Стандарт помощи. Социальная прачечная открылась в Воложине. Воспользоваться бытовой услугой за полцены могут одинокие люди, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Полезную услугу представляют на базе местного территориального центра социального обслуживания населения. Ранее здесь же разместилась и социальная парикмахерская. Список особенно востребованных услуг будут увеличивать и дальше.

Первая заявка на сегодня – улица Партизанская, дом 6А. Социальные работники здесь частые гости: в этой квартире их постоянный клиент. У Аллы Михайловны проблемы с ногой. Без помощников не обойтись. Вот и сейчас задумала ремонт. Планирует заменить окна, а заодно и занавески постирать.

Алла Полещук, жительница Воложина:

Мне давно говорили, что есть такая услуга, но я как-то сама стирала. Ну а теперь мне тяжеловато и вешать, и сушить.

Уже завтра занавески будут на окнах, как и у Натальи Штейнер. Утром она принесла 3 пакета одежды. Социальные работники справились за час. Постирали все белье быстро и за полцены.

Наталья Штейнер, жительница Воложина:

Живу в соседнем доме, поэтому мне очень близко, очень комфортно, я пришла, вот сейчас немножко досушу, поутюжу – и всё. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы установили пресс и утюжили. Я думаю, что, конечно, это бы всех устроило.

Скидку социальной прачечной могут получить пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной. Здесь не ставят задачу заработать.

Галина Рай, директор ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Пункт по стирке белья был открыт не просто так, мы изучили ситуацию, опросили социальных работников. До открытия этого пункта социальные работники брали белье домой и стирали тем, у кого нет такой возможности сделать это дома. На сегодняшний день мы еще изучаем возможности и ищем спонсора на покупку сушки и собираемся в ближайшем будущем и сушить белье, и утюжить, чтобы был уже такой комплекс услуг.

С начала февраля, чтобы постирать белье, обратились 30 желающих. Будет больше. Людей привлекает приемлемая стоимость услуги и экономия: электричество и воду использовать не нужно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Бондарчик, социальный работник ГУ «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Население само приносит к нам в пункт наш по стирке белья, но также и мы ходим к ним на дом и забираем у них белье. Я думаю, что эта услуга очень перспективная, и в дальнейшем она тоже будет пользоваться спросом.