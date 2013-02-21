Александр Лукашенко - Михаилу Мясниковичу: От фонда служебного жилья стоит уходить

Новости Беларуси. От фонда служебного жилья стоит уходить. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мясниковичем. Речь шла о развитии государственного рынка арендных квартир. Таким жильем могли бы пользоваться специалисты, которые приезжают работать в столицу.

Также президент поинтересовался другими текущими вопросами Правительства и высказал намерение обсудить глобальные темы в ближайшее время на совместном заседании Совмина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Фонд служебного жилья, который мы создали, наверное, нам надо от него как-то уходить. Нам нужен фонд арендного жилья. Потому что, ну, что служебное жилье? Мы даем человеку квартиру, ее обустраиваем, он за нее практически ничего не платит, только коммунальные. Все люди, которые получают служебное жилье, должны жить как все граждане Беларуси.

Да, бывает человека мы приглашаем на работу в Минск, но мы ему дадим арендное жилье. Он будет платить, вносить определенную плату, как положено. Пускай это и не рыночная будет плата. Но это будет уже более цивилизованная и справедливая форма арендного жилья. Надо в первом полугодии эти вопросы закрыть. Оставим несколько буквально метров квадратных или квартир, или домов, которые будут носить принцип служебного жилья, будут выделяться решением Правительства или с согласованием с Президентом. То есть надо этот вопрос урегулировать.

Как сообщил Михаил Мясникович, кредиты на жилье для нуждающихся станут доступнее. Некоторые банки будут выдавать заемные ресурсы для очередников под 16% годовых. Для строящих жилье в сельской местности ставка снижена до 14, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам в текущем году надо построить 6,5 миллионов квадратных метров жилья, из них 2,5 миллионов квадратных метров – для нуждающихся граждан, которые имеют право на получение государственной поддержки. Здесь вопросов нет, здесь идет стабильное кредитование. Мы значительно увеличили за счет средств бюджета (это тоже говорит о здоровье экономики) ассигнования на инженерную инфраструктуру. Возникает вопрос о тех 4 миллионах квадратных метров, которые надо построить за счет средств граждан, которые стоят в очереди нуждающихся, но не пользуются правом на получение государственной поддержки. Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, банки будут осуществлять под 16% годовых, в сельской местности – по 14% годовых. Для многодетных – под 12% годовых. Ну, у нас многодетные все попадают под категорию льготников, которые получают господдержку, но иногда семья хочет построить, может быть, больше квартиру, и, в соответствии с нормами, надо привлекать уже собственные средства или заемные средства.

Буквально в первом полугодии обещают решить вопрос и с кредитованием реального сектора экономики. Не секрет, что сегодня заемные средства для большинства предприятий неподъемны. Это не только умеривает аппетит промышленников воспользоваться займами, а сдерживает развитие экономики. В частности, модернизацию.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы отработали с Национальным банком пошаговую стратегию снижения процентных ставок для того, чтобы кредиты были доступны хозяйствующим субъектам. За счет своих инструментов Национальный банк смог решить вопросы повышения ликвидности банковской системы коммерческих банков. Таким образом, на межбанковском рынке ставки значительно снижены. Эта одна из предпосылок, чтобы, действительно, кредиты были дешевле. Ну, Конечно, сейчас осуществляется работа по сближению ставки по депозитам со ставкой рефинансирования.

В рабочем порядке Президент и премьер обсудили подготовку к весенним полевым работам. В некоторых областях есть проблемы с подготовкой техники. Остро стоит вопрос и с покупкой удобрений.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть определенные трудности с наличием ресурсов, денежных средств для того, чтобы выкупать удобрения. Удобрения у нас есть на заводах. В худшем положении находится Витебская область, Могилевская и частично Минская область. Механизм известен. Необходимо погасить кредиты, которые были выделены на эти цели в 2012 году, и перекредитоваться – на это есть соответствующее разрешение Президента. Кое-где еще есть вопросы по семенам, но госрезерв имеется, даже имеется достаточно семян, что если в случае, допустим, каких-то погодных сложностей, то имеется возможность даже определенные площади пересеять.

На встрече в том числе рассмотрели актуальные вопросы работы в Едином экономическом пространстве. Эта тема среди прочих может быть затронута на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Он запланирован на 15 марта в Санкт-Петербурге.