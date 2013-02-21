Новости Минской области. Простые решения. Председатель Миноблисполкома Борис Батура встретился с жителями Узденского района. На прием к губернатору обратились 18 человек. Жилищный вопрос стал основной темой разговора.

Люди просили выделить социальные квартиры, помочь в приватизации служебного жилья, найти вариант переселения из аварийных зданий. Абсолютно все получили точные ответы.

2011 год, октябрь, архивные кадры: узденцы живут в доме, которые требует капитального ремонта. Люди идут в райисполком: там обещают помочь. Полтора года спустя дом признан аварийным, и люди по-прежнему живут в экстремальных условиях. Их двухэтажка продувается всеми ветрами. В квартирах жители одеваются, как Северный полюс. Потолок трещит. Наш телеканал выехал по проблемному адресу снова.

Ирина Тихонравова, жительница Узды:

Зимою на кухню не выйти - фуфайки надеваем и рукавицы, чтобы сварить поесть.

Лариса Михалькевич, жительница Узды:

Полы помыть нельзя никак: щели, как целый палец! Окна выпадают, помыть окна даже нельзя! Это же не жилье, такое!

Оксана Шелест, жительница Узды:

Молодые специалисты. Муж у меня работает на «Витексе» («Белита-Витекс» - прим. ред.), а я – бухгалтером в декрете. Я беременной ходила – ничего, получается, ребенку вот уже год и три - тоже ничего. Нам только одно говорят: мы только устроились на работу.

Жители многострадального дома снова идут к Борису Батуре. Но в этот раз разговор приобретает конкретный характер. Облисполком выделяет 21 миллиард рублей на строительство нового дома.

Вячеслав Пахольчик, председатель Узденского райисполкома:

Сделан проект сегодня, готовится площадка, выделены определенные деньги для строительства 45-квартирного дома по программе «Ветхое жилье».

Точный ответ на свой вопрос услышала и Наталья Каратаева. Многодетная мать просила выделить ее семье социальное жилье.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Купите им дом и оформите его как социальный – вот и всё. Вот что тут за проблема?

Кстати, жилищный вопрос стал основной темой для разговора Бориса Батуры с жителями Узденского района. Так, и представители деревни Миколка обратились с просьбой помочь в решении проблемы освещения, водоснабжения населенного пункта.

Андрей Гороховик, житель Узденского района:

Хотя бы 3 фонаря чтобы было включено, готовы сами платить. Дают всякие отписки, отмашки. Никто ни в чем помочь не может.

В следующие месяцы проблема должна сойти на нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Есть нормы освещенности. В соответствии с нормами освещенности вы должны это все делать. Зима, лето – освещение должно быть.