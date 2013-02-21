Президент интересуется тенденциями на Западе по налаживанию с Беларусью конструктивных отношений

Новости Беларуси. Насколько Запад стремится к налаживанию с Беларусью конструктивных отношений? Этот вопрос прозвучал 21 февраля на рабочей встрече Александра Лукашенко с Валерием Вакульчиком. Президент принял с ежегодным плановым докладом председателя Комитета государственной безопасности.

Речь шла о ситуации как внутри страны, так и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, что мы проведем анализ этой ситуации как внутри страны, так и за пределами нашей страны, особенно в соседних государствах.

Я не стану скрывать, естественно, спецслужба отслеживает ситуацию по основным направлениям нашей внешнеполитической деятельности. Каковы тенденции западных государств, прежде всего Европейского союза и Соединенных Штатов Америки? В последнее время я не только из источников наших, но и средств массовой информации вижу заинтересованность западных государств в налаживании с нами конструктивных отношений. Есть ли здесь конкретные подвижки, с Вашей точки зрения, что происходит? Целый комплекс вопросов внешней политики, на что нам надо обратить внимание в этом году.

Начало нового года, начало новых замыслов и тенденций вокруг нашей страны, и я хотел бы услышать из Ваших уст, что из этого следует после того, как вы проанализировали и оценили ситуацию вокруг нашего государства.

Я сразу хочу сказать, сегодня меня услышат люди и подумают, что у нас что-то не так в стране. Нет, это естественно, каждый год председатель Комитета госбезопасности, госсекретарь мне докладывают о ситуации и о том, на что, с их точки зрения, мы должны обратить внимание в этом году, выстраивая нашу внешнеполитическую линию и внутреннюю политику. Чем озабочено население, какие возможные угрозы, хотя, в общем-то, внутри Беларуси не вижу таких тенденций. Тем не менее. С Вашей точки зрения.

Драматизировать ситуацию мы, конечно, не намерены, но, как я военным сказал, порох надо держать сухим и ухо надо держать востро для того, чтобы противостоять тем или иным тенденциям, негативно складывающимся как внутри, так и за пределами нашего государства.