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Переговоры Украины и России в Стамбуле – что известно?

14 мая 2025 13:34
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В Стамбуле готовятся к первым с 2022 года переговорам России и Украины. Несмотря на то, что до их начала остаются считаные часы, до сих пор не ясно, в каком формате они будут проходить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохраняется интрига и касательно лиц, которые будут представлять заинтересованные стороны.

Переговоры Украины и России в Стамбуле – что известно?-2

Напомним, идею прямых переговоров без предварительных условий выдвинул российский лидер. В поддержку инициативы выступил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома уже заявил, что американскую делегацию на переговорах в Турции возглавит Марко Рубио, а вместе с ним туда отправятся спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Кит Келлог. 

На встрече они выступят в качестве наблюдателей. По мнению экспертов, без их присутствия украинская сторона вряд ли проявит склонность к конструктивному диалогу. Кремль пока не раскрывает, кто озвучит позицию Москвы на переговорах. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, состав делегации будет объявлен позже.

# Международная политика

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