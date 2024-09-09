Минобороны: в Евросоюзе продолжается наращивание вооружённых сил

Тема обеспечения военной безопасности сегодня, пожалуй, входит в топ наиболее обсуждаемых. А для Беларуси, которая оказалась в эпицентре мирового противостояния, она особенно актуальна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геополитическая обстановка вокруг нашей страны остается очень нестабильной. Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами, подчеркнул помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества. Хотя наша страна неоднократно доказывала свою приверженность мирному взаимодействию государств, урегулированию конфликтов путем переговоров, а не войн, выступала инициатором для налаживания конструктивного диалога, Запад продолжает лепить образ агрессора из Беларуси и стягивает все новые силы к нашим рубежам.