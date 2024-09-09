Минобороны: в Евросоюзе продолжается наращивание вооружённых сил

Тема обеспечения военной безопасности сегодня, пожалуй, входит в топ наиболее обсуждаемых. А для Беларуси, которая оказалась в эпицентре мирового противостояния, она особенно актуальна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Геополитическая обстановка вокруг нашей страны остается очень нестабильной. Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами, подчеркнул помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества. Хотя наша страна неоднократно доказывала свою приверженность мирному взаимодействию государств, урегулированию конфликтов путем переговоров, а не войн, выступала инициатором для налаживания конструктивного диалога, Запад продолжает лепить образ агрессора из Беларуси и стягивает все новые силы к нашим рубежам.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
Отдельные страны Евросоюза, Соединенные Штаты формируют негативную информационную позицию, информационную политику в отношении, в частности, нашего государства. Продолжается наращивание вооруженных сил. В Евросоюзе, в европейском регионе мы уже можем видеть до 32 тысяч военнослужащих как США, так и стран-членов НАТО. Мы видим милитаризацию Польши и процессы, которые позволяют говорить о том, что Литва, Латвия готовы к приему большого контингента иностранных войск, и все это протекает около границ Республики Беларусь.
Со своей стороны Беларусь делает практические шаги, чтобы снизить градус напряженности. Однако все наши инициативы отвергаются. Как подчеркнул Валерий Ревенко, на Западе прекрасно понимают, что Беларусь не представляет угрозы, и умышленно игнорируют предложения, чтобы и дальше продвигать свою милитаристскую политику.