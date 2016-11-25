Александр Лукашенко благодарен Словакии за нормализацию отношений Беларуси и ЕС

Новости Беларуси. Беларусь открыта для словацкого бизнеса и инвестиций, – подчеркнул 25 ноября Александр Лукашенко на встрече с председателем правительства этой страны Робертом Фицо. Среди наиболее перспективных направлений для сотрудничества фармацевтическая отрасль, атомная энергетика, деревообработка и производство шин.

Уже сейчас в Беларуси работает 16 совместных предприятий и 12 иностранных со словацким капиталом. К слову, именно эта страна в настоящее время председательствует в Европейском союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в ходе встречи высказал благодарность за нормализацию отношений Беларуси и ЕС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непростые для нас времена, когда, в общем-то, было серьезное недопонимание в Европе, что такое Беларусь, какая ее политика, как мы вообще тут живем и работаем. Ваша страна и ваш министр иностранных дел, Министерство иностранных дел, ваши граждане, славяне доносили до вас, до вашей страны, до руководства Евросоюза ту истинную картину и то истинное положение, которое было у нас в стране. И вы сделали немало для того, чтобы у нас были нормализованы эти отношения. Я вам за это очень благодарен. Мы очень активно сотрудничаем с вашей страной и в сфере совместных проектов, ваши бизнесмены у нас работают. Мы готовы, насколько вы это можете, к присутствию ваших компаний на территории Беларуси. И мы сделаем все для того, чтобы при всех равных условиях мы отдали преимущество вашим компаниям. Поэтому ваш визит, я очень надеюсь, будет новой ступенью в развитии наших отношений. И, естественно, сегодня я готов к абсолютно откровенному разговору, ответить на все вопросы, которые, возможно, еще остались у вас к Беларуси. Я знаю, что это будет на пользу и вам, и нам.

Роберт Фицо, председатель правительства Словацкой Республики:

Я впервые посетил Беларусь в 2003 году, и сейчас, когда ехал по Минску, по окрестностям, увидел много новых современных сооружений. За это время страна очень изменилась, и искренне вас с этим поздравляю. Очень рад, что сегодняшнюю встречу мы можем воспринимать как новый импульс в двусторонних отношениях. И хочу добавить, что очень рад отмене санкций. Это поможет сблизить Беларусь и Евросоюз. Я считаю, что санкции не приносят никому пользу.

Роберт Фицо уже не в первый раз в Беларуси. Ранее он приезжал в Минск в 2003 году.

Нынешний официальный визит не менее насыщенный. После встречи с главой государства словацкий премьер направился в правительство Беларуси. Здесь почетного гостя встречали по всем правилам официального протокола.

В Доме правительства была продолжена тема экономического сотрудничества. Сейчас товарооборот между странами достигает 170 миллионов долларов, но потенциал намного больше. Помимо того, что необходимо наращивать торговые связи, стороны договорились о создании совместно производства высокотехнологичной продукции. Она будет подставляться на рынки стран Европейского и Евразийского союзов.

25 ноября председатель правительства Словакии также посетит Витебскую область. Здесь создается фармацевтический кластер и откроется совместный научно-исследовательский центр.

Перед тем, как направиться на север Беларуси, Роберт Фицо выполнил почетную миссию. В Минске гости почтили память героев Великой Отечественной воны. Венки и цветы от словацкой делегации легли к монументу и вечному огню на площади Победы.