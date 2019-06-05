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В Совмине проверили эффективность выполнения госпрограмм

05 июня 2019 07:11
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Новости Беларуси. В Беларуси оценили эффективность выполнения государственных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совмине проверили эффективность выполнения госпрограмм-1

Разбором экономических полетов занималась специальная межведомственная комиссия. В 2018 году в нашей стране реализовывали 20 госпрограмм в различных сферах. Из них только 6 получили самую высокую оценку экспертов.

В Совмине проверили эффективность выполнения госпрограмм-4

Отдельно в Совете Министров рассмотрели проект развития аграрного бизнеса. Он оказался в экономических аутсайдерах. 9 из 15 пунктов не выполнены. Причём среди них и ключевая задача по развитию экспорта.

В Совмине проверили эффективность выполнения госпрограмм-7

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
В прошлом году лидерами по выполнению показателей стали программы «Белорусский лес» и «Беларусь гостеприимная». «Белорусский лес» немного просел в 2017 году, но в прошлом году вернулся на лидирующие позиции. Действительно, сложно к чему-то придраться. «Беларусь гостеприимная» – больше 5 миллионов туристов посетили нашу страну. Миллион туристов по нашим внутренним программам посетили соответствующие объекты. Все показатели были выполнены. Здесь влияние безвизового режима и ряд других мероприятий.

В будущем специалисты планируют принять последнюю госпрограмму по управлению финансами.

# Парламент Беларуси # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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