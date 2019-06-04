Прямой эфир

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси

04 июня 2019 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь благодарна Словакии за содействие в нормализации отношений с Евросоюзом и рассчитывает расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с Андреем Данко – спикером словацкого парламента.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси -1

Как отметил Президент Беларуси, во взаимной торговле страны могли бы превзойти миллиард долларов. Пока же товарооборот едва превышает 200 миллионов. Впрочем, за год он заметно вырос.

«Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента

На встрече с Президентом спикер словацкого парламента отметил, что прибыв в Беларусь, особое внимание обратил на поддержку спорта и впечатляющую готовность Минска к Европейским играм.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси -4

Большой потенциал у экономического сотрудничества Беларуси и Словакии. Однако не только об этом говорили политики. Славянские государства объединяют общие корни, единая система ценностей.

Президент обратил внимание на то, что наша страна в 2019 году широко отмечает 75-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков и ровно столько же лет национальному восстанию в Словакии. А это историческое событие внесло весомый вклад в освобождение Европы от нацистов.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси -7

Андрей Данко, председатель национального совета Словакии:
Я хотел бы, прежде всего, выразить уважение, восхищение вашим народом – дружелюбным и открытым. А еще поблагодарить за великолепную организацию Европейских игр. То, что я увидел в ходе трехдневного визита, действительно впечатляет.

Мы говорили с Президентом о сотрудничестве в разных сферах. В образовании, например, о взаимном признании дипломов. Но еще очень много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей. В этом плане Беларусь может служить примером для других стран.

Я побывал в музее Великой Отечественной войны и увидел, как вы храните память о подвиге не только своих героев, но и героев других национальностей.

Мы отмечаем в этом году 75 лет со дня словацкого национального восстания, и я пригласил высших должностных лиц Беларуси на торжества.

Кроме того, с Александром Лукашенко мы обсудили риски, которые несет цифровая эпоха нашим детям и традиционным устоям. Мы должны вместе оградить будущее поколение от современных угроз и привить приверженность славянским традициям.

«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси -10

Что касается экономических показателей двусторонних отношений, то с начала года наметилась тенденция роста. Товарооборот увеличился почти на 20 %. Ведущие позиции белорусского экспорта – устройства медицинского назначения, проволока из черных металлов, нефтепродукты, тракторы, плиты ДСП и мебель. Импортируем из Словакии в основном промышленное оборудование, легковые автомобили, запчасти к ним и кукурузу. Среди потенциальных сфер для сотрудничества стороны отметили сельское хозяйство.

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

# Беларусь-Словакия # Андрей Данко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»
04 июня 2019 11:55

Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске
04 июня 2019 11:26

Спикер словацкого парламента Андрей Данко возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»
04 июня 2019 11:17

Владимир Макей: «Восточное партнёрство» должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства»