«Много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей». Андрей Данко о встрече с Президентом Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь благодарна Словакии за содействие в нормализации отношений с Евросоюзом и рассчитывает расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с Андреем Данко – спикером словацкого парламента.

Как отметил Президент Беларуси, во взаимной торговле страны могли бы превзойти миллиард долларов. Пока же товарооборот едва превышает 200 миллионов. Впрочем, за год он заметно вырос. «Мы многому у вас учимся – не только в хоккей играть». Александр Лукашенко встретился со спикером словацкого парламента На встрече с Президентом спикер словацкого парламента отметил, что прибыв в Беларусь, особое внимание обратил на поддержку спорта и впечатляющую готовность Минска к Европейским играм.

Большой потенциал у экономического сотрудничества Беларуси и Словакии. Однако не только об этом говорили политики. Славянские государства объединяют общие корни, единая система ценностей. Президент обратил внимание на то, что наша страна в 2019 году широко отмечает 75-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков и ровно столько же лет национальному восстанию в Словакии. А это историческое событие внесло весомый вклад в освобождение Европы от нацистов.

Андрей Данко, председатель национального совета Словакии:

Я хотел бы, прежде всего, выразить уважение, восхищение вашим народом – дружелюбным и открытым. А еще поблагодарить за великолепную организацию Европейских игр. То, что я увидел в ходе трехдневного визита, действительно впечатляет. Мы говорили с Президентом о сотрудничестве в разных сферах. В образовании, например, о взаимном признании дипломов. Но еще очень много говорили о славянском единстве, о сохранении ценностей. В этом плане Беларусь может служить примером для других стран. Я побывал в музее Великой Отечественной войны и увидел, как вы храните память о подвиге не только своих героев, но и героев других национальностей. Мы отмечаем в этом году 75 лет со дня словацкого национального восстания, и я пригласил высших должностных лиц Беларуси на торжества. Кроме того, с Александром Лукашенко мы обсудили риски, которые несет цифровая эпоха нашим детям и традиционным устоям. Мы должны вместе оградить будущее поколение от современных угроз и привить приверженность славянским традициям.